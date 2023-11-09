阿仙奴慘勝　布卡約沙卡又受傷

布卡約沙卡(右)今場入1球及貢獻1次助攻。(Getty Images)

周四(9日)凌晨歐聯B組，阿仙奴主場以2比0擊敗西維爾，但亦付出沉重代價，入波功臣布卡約沙卡再次受傷，可能缺陣周六(11日)晚英超主場對般尼，能否為英格蘭出戰月中歐國盃外圍賽亦成為疑問。

開波初段，阿仙奴攻勢一浪接一浪，分別有夏維斯、加比爾馬加希斯頭槌攻門，但都偏離目標，布卡約沙卡主射罰球亦高出。踢到29分鐘，布卡約沙卡橫傳，李安度杜沙特勁射入網打開紀錄。

換邊之後，布卡約沙卡單刀為兵工廠射成2比0，打破6場入球荒，但呢位22歲翼鋒踢到85分鐘，因傷退下火線，未知需要抖幾耐，估計好大機會無緣下場英超對般尼。

布卡約沙卡曾於10月初歐聯作客朗斯一役受傷，導致缺陣對曼城嘅英超大戰，以及缺席上月中2場歐國盃外圍賽，今次可能又歷史重演，幸好英格蘭已經提早取得出線權，嚟緊2場歐國外對馬爾他、北馬其頓，布卡約沙卡可以放心休息。

歐聯B組另1場賽事，燕豪芬憑盧克迪莊入波，主場以1比0擊敗朗斯，兩隊同樣有5分在手，阿仙奴以9分排榜首，出線機會樂觀。