曼聯連續4輪被罰12碼　「福仔」紅牌冤枉？

曼聯喺歐聯作客3比4不敵哥本哈根，今場比賽出現唔少爭議性判決，其中哈利馬古尼上半場手球輸12碼，更係曼聯連續第4場歐聯被罰極刑，加上拉舒福特嘅紅牌同哥本哈根首個入波都引起爭議，難怪領隊坦哈格賽後暗示被球證針對。

曼聯今屆歐聯多災多難，第1輪對拜仁有基斯甸艾歷臣手球輸12碼，第2輪對加拉塔沙雷輪到卡斯米路送12碼，上輪主場對哥本哈根又有麥沙米尼禁區犯規，靠奧拿拿撲出先至贏波，估唔到今仗又到哈利馬古尼手球；Opta數據顯示，曼聯係歐聯史上首支喺頭4輪分組賽都被罰12碼嘅球隊，認真黑仔。

今場除咗12碼有爭議外，拉舒福特張紅牌亦引起熱話，夏格維斯、史高斯、加利尼維斯都指「福仔」係全心食位，踩中對手只係意外，加利仔直指球證判決係「恥辱」。另外，哥本哈根追番1比2嘅入球，當時有越位嘅哥本哈根球員企喺奧拿拿面前，亦有影響比賽之嫌。

曼聯領隊坦哈格賽後批評球證：「我哋失咗2個唔應該計嘅入球，所以非常失望。唔止今場，我哋已經好多場面對不利嘅判決，成季氾流流長，希望終有一日到我哋得益。拉舒福特全心攞波，紅牌係太嚴苛，球證睇咁耐證明佢都唔肯定；哥本哈根第1個入波係越位，第2球12碼，哈利馬古尼喺嗰個環境可以做咩？」