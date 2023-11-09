【人物誌】17歲「朗尼」絕殺曼聯　網民：簽佢啦

哥本哈根喺歐聯以4比3反勝曼聯，後備上陣嘅17歲中場巴迪治(Roony Bardghji)射入絕1球，一戰成名，咁啱呢位瑞典新星嘅名字叫朗尼(Roony)，同曼聯史上入球王朗尼嘅姓氏一樣，似乎注定同紅魔鬼有緣，難怪網民紛紛認為曼聯應該簽入呢位天才球員，將來可能成為另一位朗尼。

巴迪治成長經歷充滿戲劇性，佢來自一個敍利亞家庭，喺另1個中東國家科威特出世，其後同家人移民瑞典，曾於馬模青年軍受訓，2020年轉投哥本哈根青年軍，2年前以16歲零6日成為哥本哈根一隊史上最年輕披甲球員。

巴迪治上年10月歐聯對西維爾，首次出戰呢項大賽，相隔1年，今仗射入曼聯大門，取得職業生涯首個歐聯入波，意義重大。

巴迪治將於11月15日先至年滿18歲，賽後佢話：「我無法形容當時感受，唔知講咩好，每次坐後備席，我都希望上陣，並決定賽果，呢3分非常重要，可以喺歐聯射入決定性1球係我自細嘅夢想。」巴迪治今季各項賽事為哥本哈根上陣23場入10球，佢剩下2年合約，估計身價為400萬歐元(約3,300萬港元)，經此一役之後，身價肯定大升，如果曼聯想簽佢，就要快手。