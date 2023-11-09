港澳籃球埠際賽周六舉行　基拔列入名單　李琪任助教

疫情後首度復辦的港澳籃球埠際賽本周六（11日）舉行，當日假中山紀念公園體育館將上演6場男女子成人隊五人賽及青年軍三人籃球激戰，其中港男籃名單中出現多名新面孔，包括香港東方前鋒基拔首次為港籃列陣，而李琪則擔任助教，換個身份助港籃悍衞主場，全力爭勝。

港澳埠際賽歷史悠久，今年來到第53屆，港隊上屆作客澳門首嘗敗績。疫情過後比賽時隔4年復辦，作為主場的港隊當然希望爭回勝利，男籃代表隊球員包括梁嘉顯、卜聿揚、基拔、徐遠成、徐遠征、黃律堯、楊瑞鴻、蔡龍德、蘇志樂、張國銓、呂銘彥、陳曉峰、韓天次，主教練趙永良指遴選小組為港籃甄選出一些新面孔，給更多球員不同的比賽機會，「希望更多新人可以產生新的化學作用，至於基拔近日於聯賽缺陣，球隊將視乎他的身體情況，決定他屆時可否落場。」賽事免費入場，歡迎球迷到場觀賽和支持香港籃球運動員。

27歲的基拔生於香港，其父親是澳洲人而母親是克羅地亞人，由於他在港出生所以持有香港身份證，他曾表示樂意代表香港。自從為香港東方奪得今年ABL冠軍後，他以本地球員身份留效藍軍，可惜早前因腳傷而缺席銀牌決賽，近日腳趾有事更戴上護套，故此能否在埠際賽獻出他的港籃處子戰仍有待分曉。

另外，主辦單位中國香港籃球總會為悼念本月3日去世的前港隊主教練安慶健，將在男子組比賽開始前舉行默哀儀式，以表哀思。

港澳埠際賽賽程（香港VS澳門）

日期：11月11日

開賽時間：下午3時

場地：中山紀念公園體育館

門票：免費入場

賽序：

成年女子組賽事

U16和U18男女子（三人籃球挑戰賽）

成年男子組賽事（約下午5點45分開賽)

中國香港男子代表隊：

總領隊：莫耀強

名譽領隊 : 施維雄拿督、陳瑞添

主教練：趙永良

助理教練：李琪、黃志明

球員：梁嘉顯、卜聿揚、基拔、徐遠成、徐遠征、黃律堯、楊瑞鴻、蔡龍德、蘇志樂、張國銓、呂銘彥、陳曉峰、韓天次

中國香港女子代表隊：

總領隊：莫耀強

名譽領隊 : 施維雄拿督、陳瑞添

主教練：黃嘉樂

助理教練：陳雕鳳、王曼寧

球員：陳穎欣、劉常學、雷淑怡、唐曉蕾、古芷程、陳梓琪 、陳偉萍、任栩燕、王宝詩、卓婷、何佩盈、吳欣潼

中國香港三人籃球U18男子隊

總領隊 : 周致人

名譽領隊 : 施維雄拿督、陳瑞添

教練 : 陳耀祖、黃志明

球員：陳志健、曾天朗、倫子日、黃浩霆

中國香港U18 女子隊:

總領隊 : 周致人

名譽領隊 : 施維雄拿督, 陳瑞添

教練 : 陳雕鳳

球員：黃雅婷、許傲悠、王心言、梁凱澄

中國香港U16 男子隊:

總領隊 : 周致人

名譽領隊 : 施維雄拿督、陳瑞添

教練 : 陳耀祖、黃志明

球員：梁浚朗、梁柏謙、嚴善俊、劉熙桐

中國香港U16女子隊:

總領隊 : 周致人

名譽領隊 : 施維雄拿督、陳瑞添

教練 : 吳家俊、王曼寧

球員：麥允祈、何靖彥、鍾雅晴、林妤珊