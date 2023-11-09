轉投香港U23任副隊長　鄭進泓盼展示實力

「好多青年軍隊友，都冇繼續踢，既然我仲有得踢港超，點解唔畀多啲心機踢好佢？」鄭進泓「沙維」首次踏上港超就碰上新冠疫情，職業生涯頭3年，都未曾度過一個完整球季。不過，挫折令他更珍惜征戰賽場的機會，今季轉投香港U23，盼望在更多發揮空間下，尋求突破。

出身自冠忠南區青年軍的「沙維」，2019年升上一隊，不過新冠疫情於翌年初殺到，本地賽事需要停擺，令「沙維」白白錯失不少上陣機會，注定他的足球路絕不平坦，他無奈道：「本身覺得自己愈嚟愈上力，突然間乜比賽都停哂，一開始梗係好無助啦，唔知點行落去好。」

難忘助攻畀「占士」

直到2020至21球季初，「沙維」在對標準流浪的聯賽中，為南區正選上陣，他至今仍對該場比賽印象深刻：「點會唔記得嗰場波啊！我第1次送助攻畀『占士』（即夏志明）入波，之後又同Toby（即唐道碧）撞到應一應，爆埋眼角，乜都齊哂，係慘在Lead住兩球都畀流浪追平啫。」「沙維」難掩笑意道，可惜正當以為曙光出現時，命運又跟「沙維」開玩笑。本地賽事隨後再次停頓，之後雖然重開，但「沙維」上陣機會大不如前：「年輕球員要爭正選，本來已經唔易㗎啦，要喺南區呢啲大球會爭就更加難，但可能比賽重開之後，狀態未夠好，結果又要再爭過。」

「沙維」等年輕球員，在這段時間的確錯失在場上汲取經驗的機會，但他們反而更加珍惜踏上綠茵場的時光：「疫情嗰期諗咗好多，諗番起好多青年軍隊友，都冇繼續踢，既然我仲有得踢港超，點解唔畀多啲心機打好佢呢？」他續稱：「決定咗做職業球員，就要努力做到最好！」

身兼副隊長要提場

或許正是這份堅持，令「沙維」毅然轉投香港U23，以往效力南區或理文時，能夠從一眾高水平隊友偷師，但如今已是隊中一位經驗較豐富的球員。在操練或比賽期間，不難見到身為其中一位副隊長的「沙維」提場的場面：「啱啱踢職業嗰一、兩年，可能都有啲驚青唔敢嗌，到舊年踢理文，就開始想參與多啲，嚟到U23就更加要咁做，因為要同大家一齊踢好啲。」

香港U23去季戰至季尾，才取得聯賽第1分，但今季對晉峰及港會便成功搶分，「沙維」的期望不僅於此：「今季會踢多啲防中，個人目標係想畀球迷了解我嘅能力，至於球會嚟講，我哋唔會攞到1、2分就滿足，一定要贏到波！仲要贏多幾場！」

【鄭進泓檔案】

出生日期：2001年2月11日(22歲)

身高：1米70

位置：中場 球衣號碼：14

現效力球會：香港U23

曾效力本地球會：冠忠南區、理文