曼聯名叔齊保坦哈格：炒教練唔係辦法

曼聯3比4輸畀哥本哈根後歐聯跌落榜尾，已經升上被炒領隊榜首嘅坦哈格賠率進一步升溫，最熱係1.8倍，呢個時候幾位曼聯名宿齊唱反調，史高斯、里奧費迪南、夏格維斯認為，曼聯成績實在差，但頻繁炒領隊解決唔到問題。

紅魔鬼開季至今17戰8勝9負，勝率低於50%，對上一次呢個成績係1973至74年球季，距今50年，當季曼聯最終降班，雖然今季英超有「榜尾三寶」墊底，應該唔使驚降班，但坦哈格肯定要孭鑊。

《每日郵報》訪問幾位曼聯名宿睇法，呢班名宿經常指點江山，但今次竟然齊撐坦哈格，前隊長里奧費迪南表示：「我認為必須堅持力撐主教練，不過呢個成績實在太差，呢場亦踢得曳。」

前中場史高斯指出：「佢(坦哈格)帶隊度過唔錯嘅一年，爭取到一啲時間，球隊依家出現傷病，但係17場輸9場確實係差。主帥經常喺第2或第3年被解僱，但我哋再無法承擔呢個後果，必須畀坦哈格繼續教，佢係目前為止最好嘅。」

夏格維斯認為再炒教練都解決唔到問題：「今場佢哋有2、30分鐘踢得唔錯，17場輸9場嘅數據確實唔好，但曼聯必須支持佢，再換帥都唔係辦法。」