VAR毀利物浦奇迹反擊　高普被慶祝聲辣着

周五(10日)凌晨歐霸盃E組賽事，利物浦作客圖盧茲以2比3輸波，出線暫時Hold住。「紅軍」今場曾經2度落後2球，但最後關頭幾乎神奇追和，可惜VAR爭議性將利物浦最後一擊入波作廢。利物浦領隊高普賽後嬲爆，更喺記者會被圖盧茲球迷嘅慶祝聲激到扯火！

利物浦喺歐霸繼續半力出擊，祖高美斯開波早段曾頂中楣，不過森美卡斯36分鐘一次犯錯，被艾朗當奴姆入波打醒主隊，達寧加58分鐘再入1球拉開到2比0。利物浦74分鐘靠對手擺烏龍追番1粒，但2分鐘後即走甩馬基再輸番1比3。

利物浦去到尾段再演大反擊，入替冇耐嘅迪亞高祖達89分鐘個人突破射入追成2比3，去到補時第7分鐘嘅最後一擊，小將昆沙喺亂軍之中抽入，正當球員瘋狂慶祝，VAR突然介入判阿歷斯麥亞里士打手球在先而作廢，但慢鏡顯示個波打中胸同上臂位置，判決明顯有爭議，但利物浦結果都係輸2比3。

輸波嘅高普喺賽後記者心情唔靚，期間更被圖盧茲球迷唱歌慶祝聲音打斷記者問題，高普即扯火回應：「邊個諗到要喺呢度開記者會？呢條真係好有趣嘅問題，嘩！」對於VAR爭議判決，高普表示：「我啱啱睇番重播，我話唔係手球，但係由我話事咩？」