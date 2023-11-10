港超聯　謝家榮奪10月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2023/24球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，經過專業評審團遴選後，「10月最有價值球員」由大埔守門員謝家榮奪得，也是該位港腳首次贏得每月最有價值球員獎。

大埔在9、10月表現非常出色，接連為球隊取得致勝入球的陳肇鈞已贏得「9月最有價值球員」；踏入10月份，大埔先後在高級組銀牌首圈賽事淘汰均業北區、菁英盃打敗港會、以及港超聯連贏晉峰及冠忠南區。謝家榮在這個月因為獲得港隊徵召，僅在主場對冠忠南區之戰為球會披甲，但他全場高飛低撲力保不失，協助大埔以1比0贏出這場「地區打吡」，賽後更獲足總選為該役最佳球員。

除了在球會有穩定演出，謝家榮在代表港隊參加杭州亞運期間也有亮眼演出，在淘汰賽階段對巴勒斯坦及伊朗都能保持清白之身，是港足創下歷屆亞運最佳戰績的功臣之一。

最終謝家榮僅以兩票之差，力壓東方射手巴科爾成為「10月最有價值球員」，也是他首次贏得每月最有價值球員獎。這位24歲的港隊門將非常高興，更承認對「每月最有價值球員獎」期待已久：「非常開心，這個是以月份去計的MVP，自己一直很想拿這個獎。上個月見到陳肇鈞奪得，今個月輪到我了，連續兩個月都是大埔球員，而且更是華人球員，真的特別開心，對我來說也是意義重大。」

他續說：「亞運期間6場比賽，應該留了很深的印象給球迷及傳媒，港隊也得到很好的成績。亞運之前，球會表現尚算穩定，感謝大家支持我。」同時，「家榮」亦會以港隊首席門將為目標：「至於個人未來目標，一定是想持續有好表現，另外就是希望多一點機會代表港隊比賽，無論是友誼賽、世界盃外圍賽或亞洲盃也好，希望與港超門將公平競爭，也希望有朝一日，自己能夠成為港隊首席門將。無論球會或港隊，每一場都是爭取勝利。」