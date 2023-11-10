希斯基：勝利火力全開 「大」手擒鳳凰

今季澳職兩支開季表現出色的球隊墨爾本勝利及威靈頓鳳凰，將會於周五作出正面交鋒，實在令人相當期待。

由於墨爾本勝利隊長洛迪歷米蘭達，在上輪以1比1打和阿德萊德聯的激戰中被逐，換言之今仗將要停賽而缺陣。不過，我們仍可在這場比賽，繼續看到老將前鋒科拿路利開季炙手可熱的表現。

該場和局亦令墨爾本勝利在今季目依然保持不敗，故此，他們開季的表現確是出色。

我認為其主帥普波域功勞最大，事關他為球隊訂立一個高水平的表現。與此同時，科拿路利近況亦大熟大勇，今季至今經已一共攻入6球。他由2015年開始征戰澳職後，入球數字保持穩定，儘管在9月的時候經已年屆36歲，但表現一點也沒有出現下滑的情況。

至於跟這位烏拉圭前鋒一同競逐今季金靴獎的球員，還包括今仗對手威靈頓鳳凰的主力射手奧斯卡沙華達。

奧斯卡沙華達於上仗球隊以5比2大勝布里斯班獅吼的聯賽中，大演帽子戲法，今季經已有4個入球進帳。他是一位充滿力量及身體條件相當好的前鋒，可說是球隊前線的目標人物。

上輪聯賽的勝仗亦令鳳凰升上聯賽榜第3位，錄得球隊最佳的聯賽開季成績。

但威靈頓鳳凰對墨爾本勝利的往績麻麻，近5次各項賽事的對賽一共輸了4場。有見及此，我認為墨爾本勝利今仗可獲勝，並且預期雙方將會合演一場入球騷。