香港金牛隊為來季組軍準備　3位年輕球員續約

上季以全季排名第7完成首個全國男子籃球聯賽NBL賽季的香港金牛籃球隊，完成賽季後經過一個多月的休息，近日正式重新啟動為來季組軍，積極招募各地猛將加盟，並在今周宣布與三位「舊將」續約、三位內地年輕球員陳雨生、余柏林、李禹豪。

三人上季已為金牛效力。現年24歲、身高1米93的陳雨生司職前鋒，賣點是穩健防守和準繩三分，是位「3D 球員」。陳雨生上季是金牛隊的常規出賽球員，常規賽上陣22場，場均6.9分及2.1籃板，當中三分球命中率逾41％。金牛隊來季再次簽入陳雨生，相信防守和三分球上，都有一定提升。至於同樣是24歲司職前鋒的余柏林，上季常規賽後段開始獲得更多上陣機會，而且打出身價，當中在常規賽最後一役鬥武漢錕鵬的關鍵戰中射入致勝入球，是金牛隊殺入季後賽的一大功臣，從此成為球迷寵兒。

身高1米94的余柏林在場上以勤力走動、積極搶籃板見稱，他的加盟會為金牛隊帶來活力。第三位球員李禹豪身高達2米05，可為金牛隊增添高度以應付高佬臨立的NBL賽事，雖然他上季上陣機會不多，但經過一季的訓練和磨合，金牛隊對他投以信任一票，連續第二季與他簽約。

連同有約在身的港將梁兆華、楊睿騏、許烜行，以及青年球員范浩雲、張峰碩外，球隊將陸續簽入更多猛將，希望來季挑戰NBL的冠軍寶座。球隊將於本月中正式集合所有球員開操，希望球員在密集式訓練下提升個人技術之餘，亦培養出隊友間的默契，為來季的新挑戰做好準備。

另外，香港金牛隊將舉辦多項活動，包括校園探訪、「香港金牛球員選秀計畫」等，為球隊組建青年軍作準備。