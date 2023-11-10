地頭出擊先發制人　畢爾包速擒切爾達

今晚西甲獨腳戲，畢爾包主場硬撼切爾達。畢爾包喺自己地頭出擊例搶韁，遇上近8仗聯賽未贏過嘅切爾達，一定會先發制人，半場主勝咪錯過。（Now 632周六凌晨4時直播）

畢爾包今季表現穩定，現時位居前列，開咧後踢咗12仗聯賽僅3敗，仲要係輸畀巴塞、皇蘇同皇馬等勁旅，雖敗不辱，亦側面反映出佢哋對住同級或更弱嘅球隊，搶分甚有把握。「巴斯克雄獅」一向靠主場搵食，雖然今季主場戰績冇以往咁標青，但喺主帥華爾維迪麾下，秉持一開波即搶攻嘅風格，希望盡早鎖定勝局，睇番佢哋近5次聯賽主場出擊，就有4次喺上半場取得領先優勢，踢法非常搶韁。

另邊廂，切爾達今夏搵嚟名帥賓尼迪斯接手，一心諗住執番正隊波。不過「肥賓」自從離開皇馬後愈教愈霉，教過紐卡素同愛華頓，中間仲去過中超，的確係out out哋，搞到切爾達開季後12仗聯賽，只得1勝4和7負，入得11粒，係聯賽入波第二少球隊，一向單天保至尊嘅前鋒伊亞高艾斯巴斯，亦歲月催人老，令「肥賓」冇晒計，難怪淪落到喺下游掙扎。今次仲要造訪由「威廉斯兄弟」伊拿基威廉斯同尼高拉斯威廉斯領銜嘅畢爾包鋒線，隨時連半場都頂唔住。

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