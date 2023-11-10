曼聯新班主就快到　先清走鋒線3人組

曼聯將清走鋒線3人，(左起)安東尼馬迪爾、安東尼馬菲奧斯及查頓辛祖。(Getty Images)

曼聯最快下周完成股份交易，英國富商拉特克利夫將以12.5億鎊(約119億港元)購入25%股權，並接手球隊管理權，到時肯定有大動作，消息指鋒線3人組安東尼馬迪爾、安東尼馬菲奧斯同查頓辛祖首當其衝被清走，另外仲有幾個高級管理人員落鑊，坦哈格收回佣事件亦將被調查。

紅魔鬼變天在即，《太陽報》追蹤報道，拉特克利夫將會進行大整頓，由管理層到球員一個不漏，審視範圍包括近年轉會運作、薪酬架構、球員表現等，連坦哈格有冇收回佣都查埋，到時球隊肯定天翻地覆。

對於過去10年買咁多人，球隊實力冇提升，幾位管理人員例如行政總裁同總監肯定要孭鑊，至於球迷最關心嘅領隊同球員去留，消息話拉特克利夫暫時唔會郁坦哈格，但會查佢收回佣情況。

至於球員，佢會由薪酬架構同能力去評估，先清走3位高薪但對球隊冇貢獻球員，包括周薪25萬鎊嘅安東尼馬迪爾、20萬鎊嘅安東尼馬菲奧斯，同埋周薪35萬鎊但已遭雪藏嘅查頓辛祖，報道指呢3人係失敗收購嘅典型代表，高薪低能，搞搞震冇幫襯。清走瘀血只係第一步，拉特克利夫會針對球隊問題做嘢，進行重建。