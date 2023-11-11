曼聯新股東願投資20億鎊　但要先做一件事

英國富商拉特克利夫即將以13億鎊(約124億港元)買入曼聯25%股份，呢位「化工大王」承諾入主紅魔鬼後，願意投資20億鎊(約191億港元)改善球會軟硬件配套，包括最受外界關注嘅訓練設施。不過，根據英國《太陽報》爆料，指拉特克利夫非常不滿球會轉會策略，將會要求管理層交代近10年豪花超過14億鎊(約134億港元)增兵嘅帳目，隨時引發高層大地震。

現年71歲嘅拉特克利夫本身都係曼聯忠實球迷，佢高價買入紅魔鬼股份，並非為投資增價，而係希望參與球會營運，提升管理水平，首要工作係「查數」，轉會交易涉及龐大支出，引起佢關注。

自從傳奇主帥費格遜2013年退休後，曼聯近10年豪花超過14億鎊收購球員，包括用8,900萬鎊買保羅普巴，呢位法國國腳唔止表現令人失望，而且最後更加自由身走人，令球會遭受「完全損失」。

此外，8,550萬鎊買安東尼馬菲奧斯、8,000萬鎊買哈利馬古尼、7,500萬鎊買盧卡古、7,300萬查頓辛祖，全部貨不對辦，仲未計迪馬利亞、雲迪碧克等失敗收購。最令人失望係曼聯近10年都贏唔到英超冠軍，只係捧過1次英足盃、2次英聯盃及1次歐霸盃。

拉特克利夫非常不滿曼聯轉會操作，等佢完成買入紅魔鬼股份後，第一件事就會調查近10年轉會交易細節，搵出問題所在，避免重蹈覆轍，浪費自己金錢。

另一方面，拉特克利夫亦願意大手投資20億鎊改善球會軟硬件配套，比卡塔爾財團之前提出嘅10億鎊多1倍，拉特克利夫希望雙管齊下，振興紅魔鬼。