紅魔三大棄子　馬迪爾最快有買家接貨

曼聯未來第2大股東拉特克利開始計劃整頓球會，除咗將會要求管理層交代近10年豪花超過14億鎊(約134億港元)收購球員帳目之外，亦準備出售部份表現未達水平嘅球員，安東尼馬菲奧斯、查頓辛祖、安東尼馬迪爾成為明年1月首批被洗清目標，國際米蘭打算簽入馬迪爾。

巴西翼鋒安東尼馬菲奧斯上年夏天由阿積士加盟曼聯以來，表現備受批評，今季演出每況愈下，上陣11次冇入波、冇助攻，只要佢上陣，基本上令球隊右路失去威脅。加上安東尼近期捲入家暴醜聞，亦令拉特克利夫對佢留下負面印象。不過，安東尼身價高達8,550萬鎊，恐怕未必有球會願意收購佢，除非曼聯肯蝕讓。

至於查頓辛祖同領隊坦哈格決裂之後，已經被棄用，明年1月離隊成定局，有傳車路士、多蒙特有意簽入呢位23歲英格蘭翼鋒。

另外，安東尼馬迪爾近年屬於曼聯出售熱門，特別係海倫加盟後，佢上陣時間更加少，明年1月好大機會被踢走，英國《太陽報》指國際米蘭打算簽入馬迪爾，代替受傷嘅阿拿奧杜域，曼聯可能先將呢位法國國腳外借畀國米，如果佢表現好，就會明夏同佢續約，否則寧願畀佢自由身離隊。