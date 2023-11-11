再與拿度對練　黃澤林：佢畀咗好多貼士我

上月在兩項ATP賽事連奪亞軍的香港網球名將黃澤林（Coleman），結束今個賽季前再獲偶像兼西班牙傳奇拿度親身傳授及練波，為今季劃上完美句號的同時，並為新一季注下強心針。

19歲的黃澤林在個人社交平台再與球迷分享喜悅，上載了與拿度合照及練習的片段，「感謝偶像拿度跟我練習，準備結束賽季前的最後衝刺！」在西班牙拿度網球學校訓練的他，有機會再與「校長」練波，並坦言獲益良多，「再一次同拿度練習！！好開心得到佢嘅肯定！！佢比咗唔少tips我，大家估吓係乜？」這是Coleman自去年獲拿度「相約」練習後，再獲這位西班牙超級球星親身指導。

今季因傷僅出賽了4場的拿度，隨後一直養傷，目前正為復出作準備，他亦即在Coleman的帖子回覆，並在個人社交平台公開多謝黃澤林跟他練習；拿度一直未有復出日期，但從練習片段中可見他的走動及狀態不俗，期望可為球迷帶來喜訊。

至於黃澤林在今季個人首個成年組職業賽季表現相當不俗，6月在突尼斯贏得生涯首個職業巡迴賽男單冠軍，繼而世界大學生運動員夥拍王康怡取得一面混雙銅牌，在杭州亞運會上躋身8強，迎來香港網球史上最佳的亞運男單成績，而10月更先後在兩項ATP賽事包括深圳網賽及阿德萊德挑戰賽獲得亞席，令其排名一口氣跳升至最高的295位，成為首位打入TOP300的香港球手。

迎接新一季，黃澤林已落實參加12月底在維園舉行的「中銀香港網球公開賽2024」，這個男子職業巡迴賽已闊別香港21年，為ATP 250級別的巡迴賽之一，總獎金高達73萬美元。