香港場地越野車賽縮短賽道　車迷嘆少許失望

「FIA 世界場地越野車錦標賽 香港站 - 年終賽」周六（11日）起，一連兩日在中環海濱活動空間舉行，當局公布賽道及首日賽程將會縮短，包括原定3場預賽減至2場，有車迷對賽道變短略感失望。

主辦單位周五（10日）晚上突然發文，表示賽事因「無法預知的工程延誤」將會延至至少中午作賽，賽道較之前的1225米，縮短至約800米，包括1條位於龍和道大直路，為今年賽事最短的賽道。賽會是日在賽前媒體會確認因工程問題，導致縮短賽道，又解釋香港首次舉辦這項大賽，難免遇上困難。

大會其後公布縮減後的首日賽程，一眾車手會於中午12時開始自由練習，其後會以其中4圈練習用取代單圈排位賽，決定下午1時30起舉行的預賽排位，而原定3場預賽，將會減至2場，並於3時45分起先後舉行準決賽及決賽，當局預計完結時間跟原定計劃相若。

雖然早上持續下雨，但似乎無損車迷入場興致，專程從深圳到港觀看比賽的朱先生，在記者詢問下才知道賽道較原定縮短，但他認為可以接受：「雖然賽道變短可能令賽事沒那麼刺激，但始終香港很久沒舉辦賽車比賽，可以安全比賽已經相當不錯。」朱先生又對電動車更感興趣，因此就算澳門同日舉辦「第70屆澳門格蘭披治大賽車」，仍選擇到港。

至於平常有關注F1賽車的梁先生，承認此前未曾接觸對世界場地越野車錦標賽，但眼見香港舉辦賽車比賽，決定前來感受氣氛，他直言對賽道縮短感失望：「賽會編排有進步空間，而且外國比賽未必有那麼多直路，滿以為（直路）能成為香港站的賣點，所以對缺少龍和道的大直路感到少少失望。」