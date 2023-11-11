時隔26年再有港將闖決賽　張家瑋獲IBSF世錦賽亞軍

去年在世界運動會為港寫下歷史勇奪金牌的桌球新晉球星張家瑋，周五（10日）在多哈舉行的IBSF世界桌球錦標賽決賽，以1比6不敵佔主場之利的卡塔爾球手Ali Alobaidli獲得亞軍，然而張家瑋今次是繼傅家俊於1997年之後，再有香港男子球手躋身這項賽事決賽。

IBSF世界桌球錦標賽又稱為世界業餘桌球錦標賽，讓非職業球手爭取邁向職業的其中一個渠道，冠軍球手可以直接取得桌球職業賽的資格。現年24歲的張家瑋在整個比賽表現出色，賽事分為19個小組進行初賽，張家瑋被列D組並在小組3戰全勝，以首名出線躋身16強即演「香港打吡」，擊敗同樣在小組以首名晉級的鄭宇喬，繼而8強力挫南韓的Seyang Heo，在準決賽面對塞浦路斯的Michael Georgiou贏5比1，勇闖決賽，成為自傅家俊之後時隔26年再有香港球手躋身IBSF世錦賽決賽，惟決賽遇上卡塔爾好手Ali Alobaidli，獲得亞席，但已是近年來香港球手此項賽事男子個人賽中取得最好的成績。

值得一提是另一名港將鄭宇喬，在小組賽中曾轟出一桿140，表現亦不俗，可惜「打吡戰」落敗於16強止步。港隊接下來將會出戰世界6個紅球、團體賽及女子賽等，期望為港再爭佳績。