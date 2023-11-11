祖高爾：紅魔是時候在鋒線上重新洗牌嗎？

此時此刻，曼聯是一間很難發揮出正常水準的球會，周中歐聯再一次作客落敗只會進一步增加他們的壓力。

曼聯陣中的大牌球員並沒有發揮應有水平，像華拉尼、拉舒福特、安東尼馬菲奧斯、美臣蒙特等尚在尋找自己的最佳狀態，而他們的不濟正滲透到其他球員，加上蘇夫恩岩拉伯特及海倫等又仍在努力適應英超並嘗試暫穩陣腳，利辛度馬天尼斯和卡斯米路等主力又受到嚴重的傷患困擾。

麥湯米尼和般奴費南迪斯的表現，使他們成為了曼聯陣中表現最好的球員，雖然我仍然認為中場上的其他區域還沒有達到很好的平衡，但坦哈格現在可能需要優先考慮的地方，是陣中其他的位置選擇。

是時候在鋒線上重新洗牌嗎？儘管海倫在歐聯表現出色，奈何在聯賽仍未開齋，而拉舒福特在所有比賽中暫時也只是攻入1球。要讓球隊煥然一新有所改變的情況下，是時候要讓可能一肚子怒氣的查頓辛祖重新歸隊來，試圖證明領隊之前的決定是錯嗎？還是讓安東尼馬迪爾在中路擔任箭頭正選，甚至可以和海倫組成雙前鋒呢？曼聯定必需要作出一些改變，問題只是在於坦哈格會否自己試圖強迫作出變動，還是讓球員嘗試改變自己的狀態。

盧頓在上周打和利物浦後，他們的心情相信會很愉快，皆因包括我自己在內，沒有人能預見到這個結果。我上周說過，我認為他們開始展示一些進攻上的配合及射門。愛華士是一位不可多得的年輕教練，他在這支球隊所做的一切都是非凡的，經過一個艱難的開局後，他們的爛打風格似乎開始發揮作用，這種風格可能會在本周末擾亂曼聯。

無論曼聯排出如何的正選防線組合，盧頓盡快從後場直接放長波到曼聯後場，可能會擾亂主隊的防線，如果在比賽時善用此招數並收到效果，我可以擔保奧脫福主場的球迷將表達對曼聯的不滿，屆時只會進一步增加主隊的壓力。

我認為巴克里和安祖斯唐辛是盧頓最關鍵的兩名球員，巴克里在過去兩場比賽中都擔任正選中場，而且發揮相當穩定，免費簽入安祖斯唐辛為他們的攻擊增添了一些穩定性，我認為他們在奧脫福多年的作賽經驗以及英超經驗，可以使其他球員盡快適應比賽並安頓下來，這一點是非常寶貴。

這個賽季我一次又一次地說過，曼聯僥倖獲勝的運氣將會有用完的一天，但不會是發生在這個周末的比賽上。曼聯自身的實力將使他們贏得比賽，我預期又是一場戰情勢均力敵的交鋒，而紅魔最終以微弱優勢贏得比賽。