高級組銀牌　東方3球挫標準流浪入決賽

「高級組銀牌」4強大戰，周六（11日）假旺角大球場有東方鬥標準流浪。結果東方憑巴科爾、黃皓雋及高素巴耶夫各入1球，以3比0擊敗流浪，繼上季之後再闖入決賽。

東方今場有孫銘謙及黃梓浩等主力倦勤，箭頭巴科爾擔起入球重責，柏拔及黃皓雋提供兩翼側擊，倒戈的余在言與馬高斯坐鎮中場；流浪後防派出馬相訓、金旻奎及朴鍾範3位韓將，神田夢實於中場串聯，支援伊巴謙及劉智樂於前線衝鋒陷陣。

流浪開局就憑憑靠伊巴謙發圍，13分鐘伊巴謙窄角度一射僅中網側。把握力更強的還是東方，巴科爾接應余在言直線，禁區內妙射得手，18分鐘為東方先下一城。流浪急起直追，20分鐘盧均宜右路傳中，劉智樂一頂，被葉鴻輝飛身撲出。22分鐘，黃皓雋沿左路殺入禁區，面對出迎的梁興傑，冷靜笠射入網。27分鐘，巴科爾拉弓一射，被梁興傑托出底線。東方半場領先兩球。

換邊後，流浪派出姚浩明，並由盧兆崎入替梁興傑。49分鐘，姚浩明左路傳中，劉智樂頭鎚僅僅頂斜。1分鐘後，後備入替的岡本玲仁，考驗不到葉鴻輝。其後伊巴謙因傷未能堅持比賽，由基奧雲尼換走。75分鐘，基奧雲尼接應傳中頭鎚攻門，葉鴻輝落地擋出底線。2分鐘後東方反擊機會，馬希偉交橫，巴科爾一射被盧兆崎撲出。89分鐘，高素巴耶夫遠射破網，為東方埋齋。最終東方以3比0淘汰流浪，繼上季之後再闖決賽。