高級組銀牌　貢獻精彩笠射　黃皓雋：多謝巴科爾

東方周六（11日）於「高級組銀牌」4強，以3比0擊敗標準流浪，闖入決賽。除了有西班牙前鋒巴科爾連續6場斬獲入球之外，年輕翼鋒黃皓雋（Anson）也攻入十分精彩的笠射，賽後Anson不忘感謝隊中資深球員的幫助，包括今場鋒線搭檔巴科爾。

面對上季4強對手流浪，東方今場每次攻勢都製造出不少威脅，其中表現活躍的Anson，多次用盤扭及突破，嘗試撕破流浪防線。比賽22分鐘，Anson沿左路引球推進入禁區，用一記乖巧笠射，攻破流浪門將梁興傑的十指關，為球隊擴大領先優勢。

Anson起腳一刻，隊友巴科爾亦已埋伏在禁區內，但前者卻未有選擇傳中，這位21歲翼鋒解釋到：「我覺得當時巴科爾畀人嘜住，我作為進攻球員，都係做出自己認為最啱嘅選擇。」但Anson認為隊友功勞也不少：「巴科爾連續6場入波，對手點都嘜佢先，畀咗位我起腳，都要多謝佢。」

這位有份隨港隊在亞運歷史性打入4強的攻擊手，認為平時訓練期間，隊中資深隊友提供不少幫助，給予他更大信心，而亞運的經歷也令他獲益良多：「亞運嘅比賽係好難忘，好似發咗一場夢咁，番到嚟香港，都可以用到當時嘅比賽經驗。」東方闖入決賽後，將會面對傑志和理文的勝方，Anson表示無論面對任何對手，都會保證全力以赴去爭勝。