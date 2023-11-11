盧頓鐵桶陣唔易破　曼聯啞火半場獻「細」

英超搶分戰，曼聯主場迎戰盧頓。「紅魔鬼」上仗3比4輸畀哥本哈根，歐聯瀕臨出局，主帥坦哈格下台危機再現，佢哋表現飄忽最主要原因係進攻乏力，而且盧頓剛喺上仗賽和利物浦，防線頂得住紅軍強攻並唔簡單，再睇曼聯近7場聯賽6次半場開1球或以下，捧1.5球半場細最明智。(Now 621周六晚11時直播)

曼聯早前對曼城同紐卡素都大敗，上輪聯賽險勝富咸，壓力稍緩，但周中歐聯又輸畀哥本哈根，拉舒福特缺態仲要攞紅牌累全家，但由於前線缺人只能繼續焗用，前鋒海倫喺歐聯已經入咗5球，但奇在佢一踢聯賽就會死火；至於安東尼馬菲奧斯缺態，將會由法根度柏利斯查頂上。

紅魔鋒線有幾差，從入球數字就可以反映到出嚟，11場聯賽僅入12球，係Big 7中最少，而且遠低於前列爭標各隊，佢哋對強隊恐怕都唔夠打，對住中下游球隊亦只能驚險取勝，加上坦哈格嘅防守戰術，就算對手較弱，都要搞一大輪先入到波，所以入球偏少。

加上曼聯今季成績差影響士氣，周四歐聯輸波後面臨出局，今季17仗比賽輸咗9場，曼聯今晚對完盧頓，就會迎接兩場歐聯生死戰，之後就會喺12月17日作客利物浦，稍有差池坦帥將會被炒魷，或會重演摩連奴喺2018「葬身」晏菲路球場嘅悲慘命運。

至於新升班嘅盧頓已逐漸適應英超節奏，上仗主場火併利物浦幾乎爆冷成功，最終補時失守被迫和1比1，但能夠喺紅軍手上搶到1分非常難得，其嚴密防守加將士用命係關鍵，今仗作客奧脫福勢必死守，佢哋連利物浦都頂到，對曼聯冇理由唔得，1.5球半場細博得過。

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