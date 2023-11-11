港超聯　港會對晉峰　睇吓瀨低邊隊！

周日（12日）有一場「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，港會於香港足球會擺下擂台，主場迎戰晉峰。兩隊季初表現皆未如理想，其中港會各項賽事已5場不勝，而「粉紅兵團」亦接連大敗，雙方為求反彈，今仗一定搏到盡。（周日下午4時30分開賽）

近況麻麻的港會，目前在積分榜僅落後「粉紅兵團」1分，中場麥美倫形容是役為「6分波」：「如果被晉峰贏波，就好難喺聯賽追上佢哋，所以今場會盡力把握主場之利全取3分。」他謂晉峰陣容較年輕，鬥志高昂，絕不能掉以輕心：「之前試過被香港U23逼和，班後生仔雖然經驗冇我哋咁多，但佢哋有活力、有鬥志，相信呢場會好難踢。」

至於晉峰近期走勢同樣欠順，近兩仗先後大敗予傑志和標準流浪，合共吞掉「13蛋」，總教練何信賢直言不滿球隊防守之表現，尤其須要改善在早段失波的毛病。今場除一對中堅金相佑和曾仲楠仍在養傷外，其餘球員皆何以候命，而早前因病返回南韓接受治療的主帥河赫俊亦已歸隊。港會聯賽排名比晉峰低，但「何Sir」認為港會實力不弱，加上對方坐擁主場之利，預計今仗依然難踢：「港會球員有身高優勢，同埋佢哋主場又窄同短，冇咩空位畀我哋球員突破同打反擊，要入波充滿難度。」