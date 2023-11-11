港澳埠際籃球賽　香港大勝澳門奪冠

「港澳埠際籃球賽」周六（11日）於中山紀念公園體育館舉行，男子組賽事於較後時間上演，最終港隊以96比64大勝澳門，順利奪冠。

兩隊賽前為早前逝世的港隊總教練安慶健，舉行默哀儀式。港隊雖然把基拔列入名單，但他因傷僅在場邊觀戰，不過香港隊開賽後就有梁嘉顯先射入3分，再搏得「and 1」，打出1段7比0攻勢領先，他再助攻張國銓放入兩分，蔡龍德亦在高位分予康仁福建隊友楊瑞鴻上籃得手，逼使澳門叫暫停。港隊其後大意失誤漸多 澳門乘勢反擊，羅協銘射入3分球，加上吳榮鵬快攻上籃，把分差縮窄至落後21比27完第1節。

澳門第2節初段愈戰愈勇，林梓軒上籃成功後，一度進一步拉近至28比31，幸好徐遠征和梁嘉顯先後得分，重新擴大優勢，港隊愈打愈順，一鼓作氣拉開至52比28。澳門在本節餘下時間僅能再取2分，港隊大幅拋離至58比30完半場。

港隊換邊後繼續控制戰局，陳曉峰多次在籃底進攻得手，把分差拉開至超過30分，呂銘彥到第4節「發炮」，而澳門未能縮窄差距，港隊贏96比64，奪得冠軍。

今場屢屢挑戰澳洲禁區成功的張國銓，此前曾代表港隊參與杭州亞運3人籃球項目，是日才首次為香港出戰5人籃球賽，他笑言感覺相當奇妙：「我中學畢業之後才接觸籃球，只打了短短6年，都有機會為港隊出戰3人籃球甚至5人賽，而且同位置競爭極大，例如葉耀邦及『阿卜』（卜聿揚），因此最後能獲得港隊徵召，一路走來實在十分奇特！」他又指自己仍有改善空間，盼爭取表現入選港隊：「今日靠隊友幫助，令我取得不少分數，希望日後能夠為隊友提供支援，如果教練再選我入港隊，我一定會盡全力去打。」至於今場未有上陣的基拔，則透露自己仍在申請特區護照，形容如果有幸為港隊上陣，感覺必定十分特別。