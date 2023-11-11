高級組銀牌　重量級戲碼！傑志火併理文

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「高級組銀牌」4強大戰，周日（12日）假旺角大球場上演，由傑志硬撼理文爭逐最後1個決賽席位。衞冕的「藍鳥」周中剛踢完「亞冠盃」作客賽事，能否及時回氣令人關注；「黃黑軍團」則希望延續聯賽首循環交手時贏波的氣焰，「傑理大戰」必有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

剛赴泰國出戰「亞冠盃」的傑志，相隔不足4日便要出戰「高級組銀牌」4強，暫代主教練金東進（Kim）承認體能恢復將成勝負關鍵，但強調今仗十分重要，會依舊派出強陣，力爭贏波晉級：「上場亞冠即使尾段要10人應戰，但冇影響球員鬥心，仲製造到唔少入波機會，今場要繼續保持依份心態。之前聯賽對理文我哋輸過1比4，希望可以成功復仇。」

門將保羅上仗屢救險球，包括一記12碼，賽後成功當選賽事最佳球員，他指對未能全取3分感到失望，惟大讚球隊下半場表現有明顯改善，希望今仗面對理文可以繼續有水準發揮：「的確最近球員出現好多犯錯，但自責係冇用嘅，我哋應該抬起頭，好好從錯誤中學習，返到本地賽事展示『藍鳥』真正實力。」

理文上季以0比4不敵傑志，於「高級組銀牌」4強止步，今仗正好是復仇大好機會。對手傑志周中踢完「亞冠盃」賽事經歷舟車勞頓，理文主教練曾昭達就認為球隊未必會因此而佔到優勢，強調今場挑戰依然艱鉅，希望球員比賽時放開懷抱：「我哋唔係衞冕嘅一方，反而希望球隊可以放開嚟踢，我唔會畀太大壓力班球員。」軍情方面，徐宏傑和保連奴仍須要時間養傷，但基華尼頓已可復出，有望再與安尼亞和艾華頓，組成進攻鐵三角。

理文今季各項本地賽事至今保持不敗，頻頻有精彩撲救的陳嘉豪，可謂功不可沒，他表示有信心球隊今場能夠乘勢追擊強敵，並幫助「黃黑軍團」彌補上季4強失利留下的遺憾：「傑志陣中球員大賽經驗好豐富，無論喺咩賽事都係最強對手，但今季我哋信心好好，希望憑住呢股氣勢，乜仇都報晒！」

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 18.周緣德 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：16.陳俊樂 4.查理史葛 17.米基爾

前鋒：89.恩查 90.祖連奴 7.明加索夫

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：5.余煒廉 15.馮慶燁 14.荷西安祖 4.立花稜也

中場：7.保利臣 16.顏樂楓 23.黃威

前鋒：8.艾華頓 9.安尼亞 91.基華尼頓