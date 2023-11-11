漆黑中的螢火蟲　高爾彭馬倒戈爭做主角

高爾彭馬今季已射入3球及4次助攻。(Getty Images)

車路士近年大灑金錢收購球星，但多數表現貨不對辦，反而最佳收購係「土炮小將」高爾彭馬，呢位21歲英格蘭中場今夏由曼城轉投車路士後，各項賽事上陣10場創造7個入波，包括射入3球及4次助攻，周一(13日)凌晨英超倒戈鬥曼城，勢必做齣好戲，令「藍月亮」主帥哥迪奧拿後悔。

車路士今季成績欠佳，踢11場英超僅4勝，但並未掩蓋高爾彭馬嘅光芒，成為隊內表現最搶眼進攻球員，並喺大戰發揮重要作用，包括上月英超對阿仙奴，射入12碼為車路士先開紀錄，上場對熱刺，佢再次主射12碼入網及貢獻1次助攻，成為球隊大勝嘅功臣，車仔用4,000萬鎊(約3.8億港元)買到呢位新星，絕對物超所值。

高爾彭馬表現出遠超其年齡嘅心理質素，所以領隊普捷天奴委任佢做首席「劊子手」，負責主射12碼，老大哥史達寧早前想搶射12碼，都唔成功。

相比起效力曼城期間只能喺「垃圾時間」上陣，高爾彭馬今季為車路士10次披甲有7次擔任正選，奠定主力地位，事業取得重大發展，嚟緊鬥曼城，高爾彭馬更加要趁機顯功架，證明哥迪奧拿走漏眼。