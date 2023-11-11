新季首戰殺入決賽！張家朗世盃土耳其站惜負一哥奪亞

香港「劍神」張家朗展開新賽季第一站賽事即連傳捷報，乘接亞運奪金後強勢，張家朗周六（11日）出戰男子花劍世界盃土耳其伊斯坦布爾站，打入4強後以15比8輕取意大利對手林巴迪，闖決賽火拚現時世界排名第一的美國好手陳海翔爭冠。最終張家朗以12比15憾負「一哥」，收穫亞軍，賽季有一個不俗的開端。

世界排名第7的張家朗於本賽事直入64強淘汰賽，甫落場這位東奧金牌好手已十分投入狀態，未受太大考驗下先後淘汰克羅地亞、波蘭及法國的對手，強勢打入8強面對埃及新晉劍手咸薩。即使對手排名比自己高兩位，不過張家朗今仗表現信心十足，以15比8報捷，並一雪去年5月世界盃墨西哥站落敗前恥。張家朗於4強戰對意大利的林巴迪，迅速拋開比數，再贏15比8取得決賽席位。

決賽雙方競爭激烈，張家朗與陳海翔多番平手，至9比9後張家朗被連刺3劍，形勢急轉，即使他其後追近至12比13，不過關鍵一劍裁判認為陳海翔先擊中張家朗，最終張家朗再輸一劍以12比15告負。巴黎奧運明年夏天上演，各地選手磨刀霍霍出戰搶分賽，稍後香港花劍隊將角逐團體賽，力爭排名分數及希望登上奧運列車。