佐藤壽人：勝利船紅鑽一團和氣

浦和紅鑽上輪聯賽以0比0跟鹿島鹿角和局收場，令球隊的聯賽冠軍希望幻滅。及後浦和亦失落了日聯盃冠軍，決賽以1比2不敵福岡黃蜂。

今場賽事將可為紅鑽於主隊球迷前，提供一個展示球隊拚搏精神的機會，球員將會為面子而戰。

阿歷山大舒侯斯及大久保智明將會是浦和的核心球員。阿歷山大舒侯斯需要交出最佳表現，要盡力保持神戶勝利船前鋒大迫勇也表現平靜，而大久保智明亦要保持紀律性，以阻截勝利船於左翼位置建立出來的攻勢。

勝利船上仗作客湘南比馬表現令人失望，只能夠以1比1跟對手打成平手而回，導致自己於榜首位置只餘下兩分的積分優勢。

上場他們未能全3分的主要原因，就是後防曾經有段時間失去了集中力，故此今仗他們不容許再次出現類似失誤了。

雖然佐佐木大樹於對湘南一戰中提早退下火線，比賽狀態有點成疑，但由於大迫勇也及武藤嘉紀肯定會被嚴密看管，換言之，我仍然認為佐佐木大樹的後上攻勢，最有機會替球隊於今仗取得入球。

今場賽事埼玉球場2002的氣氛定會十分熾熱，雙方將難以製造出入球機會。我認為今仗兩隊會在此消彼長的情況下打成平手，各得1分。