曼聯小勝盧頓　坦哈格50戰勁過高普

近期表現備受批評嘅曼聯，周日(12日)凌晨主場1比0小勝盧頓，聯賽2連勝壓過紐卡素升上第6位。今場係曼聯領隊坦哈格第50場英超，雖然呢位荷蘭教頭面臨炒魷壓力，但原來佢頭50場英超得分，比利物浦主帥高普更勁，喺曼聯史上亦只係僅次於傳奇費格遜。

曼聯今場控制戰局，但係一眾前鋒繼續腳頭無靈，喺英超仍未開齋嘅海倫錯失2次黃金機會，最終「紅魔鬼」再一次靠後衞入波打救，瑞典國腳域陀連迪路夫喺禁區混戰中抽入，亦係佢相隔接近3年以來再為曼聯入波，協助球隊小勝1比0完場。

今仗係坦哈格上任後第50場聯賽，當中拎到30場勝仗係曼聯史上第1人，諷刺嘅係佢頭50場拎到96分，比高普執教利物浦頭50場(92分)更高，就算同曼聯嘅前領隊相比，坦哈格嘅得分(96分)亦高過晒摩連奴(95分)、尹戈爾(94分)等人，僅次於費格遜(103分)排史上第2。

坦哈格賽後表示：「就算經歷咗咁多挫折，我哋依家仍然處於一個好嘅位置，非常接近前4名。當曼聯踢番出水準，就會有幾個月衝刺期，而且其他球隊都會有低潮同失分。我哋近5場聯賽贏4場，考慮到今季出現咁多麻煩，依家嘅位置其實好唔錯。」