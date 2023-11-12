高級組銀牌　重量級戲碼！傑志火併理文

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旺角大球場周日（12日）上演第2場「高級組銀牌」4強，由傑志硬撼理文。周中剛出戰「亞冠盃」的「藍鳥」，派出羅素及艾里奧鎮守後防，祖連奴重返正選，聯同恩查和明加索夫數胡；至於在本地賽事保持不敗的「黃黑軍團」，安尼亞、艾華頓及基華尼頓組成前線三叉戟，保利臣控制中場，張憙延先列後備。

傑志正選：

86 保羅 ［GK］

4 查理史葛

5 艾里奧 ［C］

7 明加索夫

10 基爾頓

15 羅拔圖

17 米基爾

26 羅素

89 恩查

90 祖連奴

95 陳晉一

理文正選：

28 陳嘉豪 ［GK］

4 立花稜也

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

14 荷西安祖

16 顏樂楓 ［C］

23 黃威

26 黃俊皓

32 杜度

91 基華尼頓

傑志後備：

1 王振鵬 ［GK］

2 羅梓駿

16 陳俊樂

18 周緣德

19 黃洋

28 鄭展龍

32 袁振謙

74 甘智健

77 費蘭度

96 馬斐

99 潘沛軒

理文後備：

1 高俊 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

2 列斯奧

5 余煒廉

6 胡晉銘

11 鄭兆均

12 羅焯熙

15 馮慶燁

17 張憙延

18 許可臻

19 余沛康

33 迪高

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「高級組銀牌」4強大戰，周日（12日）假旺角大球場上演，由傑志硬撼理文爭逐最後1個決賽席位。衞冕的「藍鳥」周中剛踢完「亞冠盃」作客賽事，能否及時回氣令人關注；「黃黑軍團」則希望延續聯賽首循環交手時贏波的氣焰，「傑理大戰」必有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

剛赴泰國出戰「亞冠盃」的傑志，相隔不足4日便要出戰「高級組銀牌」4強，暫代主教練金東進（Kim）承認體能恢復將成勝負關鍵，但強調今仗十分重要，會依舊派出強陣，力爭贏波晉級：「上場亞冠即使尾段要10人應戰，但冇影響球員鬥心，仲製造到唔少入波機會，今場要繼續保持依份心態。之前聯賽對理文我哋輸過1比4，希望可以成功復仇。」

門將保羅上仗屢救險球，包括一記12碼，賽後成功當選賽事最佳球員，他指對未能全取3分感到失望，惟大讚球隊下半場表現有明顯改善，希望今仗面對理文可以繼續有水準發揮：「的確最近球員出現好多犯錯，但自責係冇用嘅，我哋應該抬起頭，好好從錯誤中學習，返到本地賽事展示『藍鳥』真正實力。」

理文上季以0比4不敵傑志，於「高級組銀牌」4強止步，今仗正好是復仇大好機會。對手傑志周中踢完「亞冠盃」賽事經歷舟車勞頓，理文主教練曾昭達就認為球隊未必會因此而佔到優勢，強調今場挑戰依然艱鉅，希望球員比賽時放開懷抱：「我哋唔係衞冕嘅一方，反而希望球隊可以放開嚟踢，我唔會畀太大壓力班球員。」軍情方面，徐宏傑和保連奴仍須要時間養傷，但基華尼頓已可復出，有望再與安尼亞和艾華頓，組成進攻鐵三角。

理文今季各項本地賽事至今保持不敗，頻頻有精彩撲救的陳嘉豪，可謂功不可沒，他表示有信心球隊今場能夠乘勢追擊強敵，並幫助「黃黑軍團」彌補上季4強失利留下的遺憾：「傑志陣中球員大賽經驗好豐富，無論喺咩賽事都係最強對手，但今季我哋信心好好，希望憑住呢股氣勢，乜仇都報晒！」