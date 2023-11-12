祖高爾：曼城將以1至2球差距擊敗車路士

車路士剛從對陣熱刺一場史詩般的戰役中恢復過來，最終他們成功擊敗了死敵。這是一場奇怪的比賽，但最終車路士拿下了輸給賓福特後急需的3分。

我的老東家在過去幾周已經展現了他們的潛力，雖然沒有把對手打得落花流水，但在某些比賽中他們佔據了統治地位，只是無法取得入球，不過我相信尼高拉斯積臣的帽子戲法將會給他帶來信心。

我認為車路士近期的進步，很大程度上歸功於領隊普捷天奴，終於在他的正選陣容中找到了一定的穩定性。雖然我認為距離他最終的理想最佳11人還有一段路要走，但堤亞高施華、利維高維爾、安素費南迪斯、干拿加歷查、摩西斯卡些度、史達寧、高爾彭馬和尼高拉斯積臣等開始坐穩正選，意味著他不必像開始時那樣大刀闊斧地每場改變正選陣容。

我特別想談談高爾彭馬及干拿加歷查兩位英格蘭新星。首先，干拿加歷查可以說是車路士本季暫時發揮最好的球員，他為藍戰士中場注入了活力和侵略性，年僅 23歲的他已經是一眾車路士正選中場 (安素費南迪斯和摩西斯卡些度) 中年紀最大的球員，這是一個瘋狂的數據。作為車路士逼搶戰術的關鍵人物，他經常在前場成功反搶球權，我認為這種質素可能是對戰曼城這種球隊的關鍵。

另一位球員高爾彭馬迄今為止在車路士陣中表現出色，他的出眾能力和無所畏懼令他很快就受到球迷的寵愛，而他也用入球、助攻及全面的表現來回報他們。我確信他會想在本周末對陣舊東家的比賽中證明自己，並在這場比賽中擁有很大的發言權。

上周我們看到般尼茅夫在對曼城的比賽，開場30分鐘內表現得多麼有信心，當時比數是 0:0，然而短短7分鐘後，比數變成了3:0，也令比賽提早進入垃圾時間。曼城這支冠軍球隊一旦進入狀態，就會擁有在正確時間入球的訣竅，然後從你手中奪走比賽。他們任何球員都可以隨時從球場上的任何位置入球，這就是他們如此致命的原因。如果車路士想從這場比賽中有所收穫，就必須在90分鐘內保持專注。

我最期待的一個對決是謝利美杜古(如果他正選的話)大戰列斯占士。經過周中的休息後，上仗英超貢獻了4次助攻和1個入球的他會得到更多的認可。謝利美杜古加盟後的表現，讓他看起來仿彿已經在英超和曼城打滾多年，更能說明其厲害的是基亞利殊可以說是上季曼城在世盃後的催化劑，但謝利美杜古加盟後已經把他踢出正選位置，所以列斯占士需要在防守上發揮最佳狀態才能讓他保持安靜。

話雖如此，列斯占士的進攻能力可能會成為車路士的皇牌武器，我們知道他喜歡向前推進，並且有出色的助攻力，在我現場觀察謝利美杜古的數場比賽中，發覺他在比賽期間確實傾向於忽視回後協防的職責，我確信普捷天奴和車路士會注意到這一點，我毫不懷疑他們會利用這一弱點打擊曼城。

上一次車路士在史丹福橋球場出戰時，我感覺他們有能力擊敗阿仙奴，事實也的確如此。我認為他們可以在對曼城時表現出色，但最終我認為曼城會因為擁有強大的陣容深度贏得比賽，畢竟車路士現時的陣容比較薄弱，後備席上未有太多可用之才，並不能在90分鐘內徹底讓曼城啞火，曼城將以1至2球的差距贏得比賽。