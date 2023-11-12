高級組銀牌　傑志1球淘汰理文入決賽

旺角大球場周日（12日）上演第2場「高級組銀牌」4強，由傑志硬撼理文。「藍鳥」憑祖連奴一箭定江山，以1比0擊敗理文，連續兩屆打入決賽。

周中剛出戰「亞冠盃」的「藍鳥」，派出羅素及艾里奧鎮守後防，祖連奴重返正選，聯同恩查和明加索夫數胡；至於在本地賽事保持不敗的「黃黑軍團」，安尼亞、艾華頓及基華尼頓組成前線三叉戟，保利臣控制中場，張憙延先列後備。

5分鐘，保利臣禁區頂橫傳，艾華頓攻門，省中傑志球員出底線。11分鐘後，輪到傑志攻勢，基爾頓突後傳予祖連奴，後者起腳被陳嘉豪及時救出。戰至上半場中段，球證指理文球員禁區犯手球，直指12碼點，但球證到場邊觀看視像助理裁判（VAR）後，推翻判決。

但到41分鐘，傑志終於先開紀錄，明加索夫左路快速推進後橫傳，祖連奴尾柱寫成1比0，助傑志取得領先完半場。

理文換邊後展開反撲，55分鐘，艾華頓主射罰球被保羅飛身救出。8分鐘後，安尼亞壓入禁區起腳僅僅斜出。72分鐘，輪到保利臣射罰球，同樣未能攻破保羅十指關。隨後理文大舉壓上，並調入張憙延加強攻力，傑志就嘗試利用反擊製造威脅，最終傑志力保勝果，以1比0擊敗理文晉級決賽。