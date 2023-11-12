香港隊　世盃外決選出爐　艾華頓孫銘謙缺陣

香港男子足球代表隊將於本月出戰兩場「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事」，分別與伊朗及土庫曼交手，足總周日（12日）晚上公布決選名單，其中標準流浪的林衍廷首次入選，惟艾華頓及孫銘謙等主力齊齊缺陣。

香港隊是日公布23人名單，其中幫助港隊於亞運歷史性打入4強的標準流浪中場林衍廷，首次擠身決選，至於余在言及張憙延就齊齊重返決選大軍。惟港隊有多位主力缺陣，包括艾華頓、保羅及孫銘謙都未有列入名單。另外足總在公布決選名單後，隨即宣布艾里奧退隊，由余煒廉頂替其位置。

港隊會於周一（13日）舉行首操，周二（14日）啟程前往伊朗，備戰周四（16日）的作客德黑蘭阿薩迪體育場的硬仗。

【港隊23人決選名單】

門將：梁興傑(標準流浪)、葉鴻輝(東方)、謝家榮(大埔)

後衞：李毅凱(標準流浪)、勞烈斯(大連人)、陳晉一、周緣德、羅梓駿(傑志)、茹子楠(梅州客家)、梁諾恆(浙江隊)、余煒廉(理文)

中場：林衍廷(標準流浪)、余在言(東方)、陳俊樂(傑志)、鞠盈智(冠忠南區)、黃威、胡晉銘(理文)、陳肇鈞(大埔)

前鋒：米高(恩高斯達特)、安永佳(廣西平果哈嘹)、潘沛軒(傑志)、艾華(冠忠南區)、張憙延(理文)