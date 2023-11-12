洛迪高高斯創造4球　巴西10號新主人係佢？

洛迪高高斯今場西甲入2球及2次助攻。(Getty Images)

皇家馬德里即使缺少養傷嘅進攻靈魂祖迪比寧咸，但仍然喺周日(22日)凌晨西甲主場以5比1大勝華倫西亞，前鋒洛迪高高斯創造4個入波，表現光芒四射。尼馬長期養傷之下，洛迪高高斯有望成為巴西10號新主人。

皇馬今場強攻對手，開3分鐘就由右後衞丹尼爾卡華積射入，迅速打開紀錄，之後成為「7-11」巴西孖寶表演時間，洛迪高高斯貢獻2次助攻，造就雲尼斯奧斯祖利亞梅開二度，跟住洛迪高高斯亦射入2球，華倫西亞只能喺88分鐘破蛋，挽回些少面子。

主角洛迪高高斯早前同皇馬續約至2028年，佢亦不負所托，近期愈戰愈勇，上周中歐聯對布拉加，呢位22歲前鋒射入1球及1助攻，今場西甲更加入波同助攻都起孖，表現銳不可當。

由於尼馬重傷長抖10個月，加上已有退意，曾經透露想將巴西10號球衣交畀洛迪高高斯，呢位新星以行動證明自己有能力孭得起呢件傳奇波衫。

巴西將於11月17日早上世界盃外圍賽作客哥倫比亞，5日之後主場對阿根廷，洛迪高高斯有機會着10號球衣上陣。