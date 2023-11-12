港超聯　POM莊文歷望助港會重拾地頭優勢

港會周日（12日）坐鎮香港足球會足球場，以4比1反勝晉峰，取得今季聯賽主場首勝。其中表現突出的莊文歷（Dom），就獲選為全場最佳球員（POM），這位今季首次踏足港超的澳洲翼鋒，就認為本地聯賽的職業水平高，是吸引他來港征戰的主因，並相信今場勝仗，能夠讓港會重拾地頭優勢。

港會今場雖然先落後，但球隊好快反彈，其中出任正選翼鋒的莊文歷，多次在兩翼突破發圍，讓晉峰後防球員疲於奔命，更在完半場前博到12碼，成為港會反勝功臣之一。港會主帥東尼咸美頓透露Dom季前曾到東方試腳，更在熱身賽中為東方披甲，雖然最終不獲青睞，但就被高尼路推薦到港會，成為球隊今季其中一位表現突出的新兵，Dom就表示非常享受為港會效力：「港會實力唔差，陣中有唔少好球員，我好享受喺呢度踢波，希望可以繼續進步，爭取更多入波。」

Dom過往在澳洲踢過半職業性質的新南威爾斯州國家超級聯賽，如今轉戰港超，他認為兩個聯賽風格各異：「澳洲嘅聯賽身體對抗強度更大，相比之下，香港聯賽嘅風格好唔同，係需要啲時間適應，港超有好多具質素球員，仲有唔少職業球隊，係亞洲其中一個迅速發展緊嘅聯賽，亦都係點解我會選擇嚟呢度踢波。」Dom相信今場勝仗，能讓港會重拾主場作賽的信心：「今季開局係有啲慢熱，但成績反映唔到球隊嘅表現，我相信呢場勝仗，能夠令港會場變成難以攻破嘅堡壘，其他對手要睇路啦！」