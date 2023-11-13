瘋狂4比4！倒戈雙星率車路士絕地逼和曼城

今場被譽為今季英超最精彩一仗。(Getty Images)

周一(13日)凌晨英超上演精彩入球騷！曼城喺作客3度領先車路士情況下，被倒戈嘅高爾彭馬喺95分鐘轟入12碼，最終激戰4比4完場，被譽為今季最好睇嘅比賽。車路士雙星史達寧同高爾彭馬今場倒戈大發神威，兩位領隊普捷天奴同哥迪奧拿都指今仗係英超娛樂性高嘅「最佳宣傳」。

今場大戰節奏極快，25分鐘艾寧夏蘭特禁區內被古古尼亞攬跌博到12碼，佢親自操刀先開紀錄，不過4分鐘後車仔即由堤亞高施華接應角球頭槌追平，37分鐘列斯占士右路傳中，史達寧門前射入反超前2比1，但曼城補時階段由文路爾艾簡治頭槌追和，半場兩隊踢成2比2平手。

換邊後兩隊繼續駁火，47分鐘祖利安艾華利斯右路傳中，艾寧夏蘭特瞓身將個波撞入白界；再落後嘅車仔未放棄，67分鐘靠尼高拉斯積遜門前執雞追成3比3。完場前再掀高潮，86分鐘洛迪卡斯簡迪遠射省中人彈入，曼城第3度領先，但去到補時5分鐘車路士博到12碼，高爾彭馬轟入網頂以4比4完場。

今仗戰情峰迴路轉，係英超自2009年利物浦4比4和阿仙奴後，首次出現4個扳平入波嘅賽事。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「你覺得好唔好睇？呢場係英超娛樂性嘅最佳宣傳。比賽好緊湊，我覺得戰果合理，雙方都好想贏，我哋領先後嘅決定唔係完美，今仗兩隊都創造好多機會。」車路士領隊普捷天奴亦話：「我哋希望贏波同領導呢場比賽，今仗話畀大家聽點解英超係世界第1聯賽。」