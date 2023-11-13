高爾彭馬搞搞震勁搶戲　穩做車路士核心

車路士夏天用4,500萬鎊(約4.3億港元)向曼城簽入新星高爾彭馬，唔夠3個月就被譽為今季最佳收購之一。21歲嘅高爾彭馬今場倒戈盡顯身價，主宰車路士進攻兼轟入關鍵12碼，比賽期間更「搞搞震」，既出古惑踩爛12碼草皮而食黃牌，又「偷聽」曼城球員商量戰術而被推開，相當搶戲！

哥迪奧拿賽前透露，高爾彭馬因為「唔想再等」，希望即時成為正選而堅持轉會，哥帥更豪言：「只有小球會先至會擔心賣好球員畀對手。」高爾彭馬今仗就大發神威，錄得7次成功穿越去前場嘅傳球(全場最高)，補時最後一刻更頂住壓力，轟入今季個人第4個12碼(100%命中)，高爾彭馬賽後表示並冇苦練12碼：「我只係對自己能力好有信心。」

高爾彭馬入波後並冇大事慶祝，以示對母會尊敬，不過佢其實喺比賽中出咗唔少古惑，就喺艾寧夏蘭特博到第1個12碼嗰陣，高爾彭馬趁VAR檢查嘅時間，故意走去12碼點踩爛草皮，結果被球證發現而食黃牌；完場前曼城禁區外有罰球機會，當曼城球員討論戰術嗰陣，高爾彭馬又靜靜雞企埋去偷聽，艾寧夏蘭特發現後即好大力咁將佢推開，認真搞笑。