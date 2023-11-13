【有片】60碼超級金球！國米贏2比0續坐榜首

周一(13日)凌晨意甲，國際米蘭主場2比0擊敗費辛隆尼，意大利國腳費達歷高迪馬高開紀錄嘅60碼超級金球，更被視為今季「最佳入球」大熱。

國際米蘭同祖雲達斯喺意甲競爭激烈，祖記較早時間主場2比1擊敗卡利亞里，令國米今場非勝不可。國米今仗雖然控制局勢，但遲遲未能打開紀錄，直到43分鐘，費達歷高迪馬高左路邊線拎波後，突然喺離門60碼放冷箭笠入，連隊友恩尼森馬都雙手抱頭難以置信！國米換邊後再由查漢奴古射入12碼，順利贏2比0，繼續以2分壓住祖記排榜首。

國米教練施蒙尼恩沙基賽後表示：「好精彩嘅入波！我相信片段已經喺全世界瘋傳，其實佢訓練嗰陣成日都咁射，我哋已經睇慣晒！當時比賽仲係均勢，費辛隆尼組織嚴密，呢個波為我哋打開局面。」至於費達歷高迪馬高亦表示：「最初我見到杜費斯走位，之後又見到對手門將企咗出嚟...好彩最後射入咗，如果唔係看台上會有好多羞辱聲音出現...呢球絕對係我個人最佳入球。」