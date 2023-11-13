普捷天奴完場喪鬧球證　曼城再獲爭議12碼

車路士主場4比4逼和曼城，戰情峰迴路轉扣人心弦，車路士完場前本來有進攻機會，但「名牌」球證安東尼泰萊就即時吹完場雞，激到車路士領隊普捷天奴衝入球場破口大罵，最終換嚟1張黃牌。安東尼泰萊今場執法亦有爭議，上半場判曼城得到12碼，就被指同早前「曼市打吡」罰曼聯12碼一樣咁無理。

安東尼泰萊上月底執法狼隊對紐卡素一仗，因誤判送咗個12碼畀紐卡素，上星期聯賽被罰降落英冠執法，結果佢喺英冠普雷斯頓對高雲地利一仗，同樣作出爭議12碼判罰。安東尼泰萊「循例」受罰後，今周即獲安排執法車路士對曼城嘅焦點戰，結果上半場艾寧夏蘭特同古古列拿互相拉扯下，安東尼泰萊同VAR又判曼城有12碼，同之前「曼市打吡」海倫被指拉跌洛迪卡斯簡迪一樣，犯規相當輕微。利物浦名宿加歷查表示：「呢個決定係錯嘅，當然最後個鏡頭好似係12碼，但你要睇晒成個情況，夏蘭特可以搶贏係因為佢先拉古古列拿件衫，呢個12碼對車路士太嚴苛。」

當安東尼泰萊最後唔畀車路士進攻就吹完場，普捷天奴即扯火衝入球場狂鬧，結果被安東尼泰萊出示黃牌，普捷天奴賽後亦認錯：「我同向泰萊、第4球證道歉，嗰陣我覺得史達寧有機會單刀入第5球......之後我已經知錯，黃牌係應該拎，損壞咗足球嘅形象。」