18秒失波！「羅拔仔」翻生助巴塞反勝

周日(12日)西甲賽事，巴塞隆拿主場2比1反勝艾拉維斯，呢位西甲豪門今場繼續「肉酸贏波」，佢哋開波18秒就失守，全靠羅拔利雲度夫斯基及時回勇入2球，驚險反敗為勝，教練沙維賽後亦批評球隊演出差劣。

巴塞隆拿上場聯賽劣勢下贏皇家蘇斯達，沙維都承認贏得夠運，今場佢哋開波即失魂，根度簡中場被拍甩後失波，18秒落後係巴塞21世紀主場最早失波紀錄。巴塞之後展開反攻，但威脅唔大，好在近況低迷嘅羅拔利雲度夫斯基及時醒覺，53分鐘接應傳中頂入追成1比1，78分鐘再射入12碼，打破佢自己12年來最長嘅6場入球荒，幫巴塞贏2比1。

連續2場聯賽「肉酸贏波」後，教練沙維再次批評球隊演出：「講真我哋狀態唔好，踢出一場好難睇嘅比賽，但至少踢番出個性，我相信球隊會繼續進步。年輕球員好易受到輿論影響，所以我要好好保護佢哋，喺平靜環境下搵出改善演出嘅方法。」

巴塞隆拿依家有30分，落後榜首基羅納4分，差皇家馬德里2分排第3位，馬德里體育會周一(13日)凌晨3比1擊敗維拉利爾，踢少1場下累積28分，令西甲爭霸出現4強對峙局面。