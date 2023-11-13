第3局轟147！張安達奪生涯首項職業賽冠軍

張安達成為第6位奪得桌球職業排名賽冠軍的中國球手，也是繼丁俊暉之後第二位在自己家鄉捧盃的球手，當年「小丁」在2005年贏得中國公開賽冠軍。

今個比賽表現出色的張安達，在決賽轟出3桿「破百」，當中在第三局更轟出147，這是他職業生涯的第二Cue，也是桌球史上第192桿147。於2009年轉打職業的張安達在過去一周表現搶鏡，先後淘汰多位名將包括丁俊暉、威廉斯及與準決賽擊敗奧蘇里雲，而奪冠後亦令也世界排名升上第15位，順利入圍隨即舉行的冠中冠比賽，首輪再與奧蘇里雲碰頭。

「我實在感到超級興奮，坦白講在疫情期間，我曾考慮過退役或放棄，但最終我仍然選擇回到比賽場館。」張安達賽後表示:「過去兩年我花了很多努力，英格蘭公開賽一役對我技術提升上有很大的關鍵作用；今次比賽我知道要份外集中，才能有機會。」張安達除了袋走17萬5千英鎊的冠軍獎金之外，亦可獲得單桿147的2500鎊(與戴爾平分5000鎊1桿最高度數獎)獎金，本周合計奪得17.75萬鎊的獎金。

不過，名利雙收的張安達今次奪標則有點遺憾，「我很久沒有見過兒子，在準決賽時本來想叫家人由廣東來到天津相聚，但最終考慮孩子年幼，加上路途甚遠，故打消了這個念頭，此刻我很掛念着兒子。」