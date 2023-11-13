美C爭霸落幕！8大球星爭奪「世一」名銜

美斯紀錄性8次獲得金球獎，相信亦係最後1次，因為呢位36歲阿根廷國腳已經轉戰美職，加上宿敵C朗早一步去咗沙特阿拉伯搵食，隨住兩大球王先後淡出頂級賽事，「美C爭霸」正式落幕。球壇進入群雄並起新時代，8位當打球星來勢洶洶，對於「世一」名銜虎視眈眈，各施所長展開一場明爭暗鬥，大家拭目以待，睇下邊位可以率先跑出，成為下屆金球獎得主。

●球王認證！夏蘭特坐正在望？

艾寧夏蘭特上季加盟曼城，上陣53場入52球，協助「藍月亮」創造歷史，首次成為英超、英足盃、歐聯「三冠王」，自己亦獲得英超及歐聯神射手，入球能力不亞於全盛時期嘅美斯同C朗，無奈遇上美斯率領阿根廷捧世界盃冠軍，完成「千古一帝」偉業，只能乖乖做住「阿二」先。其實論上季整體表現，夏蘭特無疑係「世一」，美斯都認為呢位挪威國腳值得攞金球獎。

喺曼城大把機會刷數據

艾寧夏蘭特只係23歲，仍然有進步空間，除咗本身能力出眾之外，加上佢效力當今最佳球隊曼城，有大把機會入波「刷數據」及奪取更多冠軍獎盃，無疑可以增添奪取金球獎嘅本錢。艾寧夏蘭特最大「弱點」係挪威國家隊積弱多年，相比兩大爭「世一」勁敵法國射手基利安麥巴比、英格蘭中場祖迪比寧咸，夏蘭特國際賽成績表難免比較輸蝕。

●麥巴比轉戰英西先有價講

被譽為美斯、C朗拿度後最具統治力嘅前鋒，麥巴比嘅「屈機」球技同超強入球數字，已經證明佢係當今最接近「球王級」嘅球員。年紀輕輕已經踢過2次世盃決賽、喺世盃決賽連中三元、拎過世盃冠軍，麥巴比締造歷史嘅能力唔使懷疑，而且法國國家隊基本上係所有國際大賽嘅奪標熱門，進一步增加麥巴比「叫胡」籌碼。

PSG喺歐聯難有突破

事實上，麥巴比依家所欠缺嘅，係需要喺球會層面上作出突破，佢效力巴黎聖日耳門就算喺法甲點樣稱霸，含金量始終唔及英超、西甲等最強聯賽，而巴黎聖日耳門喺歐聯亦衝唔過樽頸，令佢唔可以更上層樓。當然，一直熱傳麥巴比將加盟皇家馬德里，或者轉去英超、西甲，會係麥巴比登上王座嘅關鍵一步。

●西甲旺攞獎比寧咸爭埋一份

過去14屆金球獎得主，有12屆係由西甲球員拎到，除「絕代雙驕」美斯同C朗拿度外，莫迪歷、賓施馬都係以皇家馬德里球員身份得獎，加上2000年後嘅費高、朗拿度、朗拿甸奴、簡拿華路等等，西甲正正就係金球獎嘅最大產地。

皇馬新Icon光芒四射

至於目前西甲最炙手可熱嘅球員，正正係皇馬「新皇帝」祖迪比寧咸，以佢今季咁出色嘅表現，如果可以保持到落去，未來金球獎又點少得佢！

●哈利卡尼登頂關鍵還看歐國盃

哈利卡尼今夏終於離開效力咗14年嘅熱刺，呢個決定不單止有機會令佢哋「無冠生涯」出現零的突破，更有可能令佢成為自2001年奧雲之後，第2位英格蘭球員加冕成為金球獎得主。

德甲爆發衝雙冠

哈利卡尼喺熱刺早已證明其實力，係熱刺及英格蘭史上入球王，近年更有時稍稍墮後做埋助攻嘅角色，技術更加全面。今夏去到德甲班霸拜仁慕尼黑，立即顯示其過人嘅入球能力，截至上周，佢為拜仁喺聯賽射入17球，成為德甲史上首11場入波最多球員，各項賽事上陣16場入21球，入球效率驚人。

雖然拜仁失落德超盃及德盃，但只要哈利卡尼能夠協助球隊贏得聯賽及歐聯成「雙冠王」，再於明年歐國盃助英格蘭奪冠或最低限度殺入決賽，情況就會似2018年嘅莫迪歷一樣，成功於金球獎登頂。

●「小雲」要借歐聯效應幫手

雲尼斯奧斯祖利亞連續2年金球獎都殺入前10，由第8位升上今年嘅第6位，近2季入球均達20+，雖然依家喺皇馬風頭唔及祖迪比寧咸，但喺老將賓施馬今夏離隊後，「小雲」已經升呢「銀河艦隊」鋒線1哥，肩負更多入波重任，更加搶fo。而且近年有個傳統，只要皇馬勇奪歐聯冠軍，金球獎都會成為呢支班霸嘅球員囊中物，從2014年開始5次稱霸歐洲，金球獎盡歸「銀河艦隊」球員，「小雲」前屆歐聯決賽曾一箭定江山，唔係冇機。

●國際賽成奧迪加特最大障礙

當年以神童之名加盟皇馬嘅馬田奧迪加特，反而離開「銀河艦隊」獲得重生。呢位阿仙奴同挪威國家隊雙料隊長，係兩隊當仁不讓嘅核心人物，尤其係上季率領低迷多年嘅阿仙奴長居英超榜首，雖然最終功敗垂成，但佢出色嘅領導才能，組織進攻及埋門持續升呢，備受肯定，難怪兩度獲得英超每月最佳球員、入選英超年度最佳陣容等，並喺今屆金球獎頭30位榜上有名，不過挪威絕迹各項國際大賽，難免被扣分。

●艾華利斯仍需努力接替美斯

如果要喺阿根廷揀一個美斯接班人，祖利安艾華利斯絕對有資格，呢位身高5呎7吋前鋒射術精湛，盤扭了得，去年首次進軍卡塔爾世盃就射入4球，其中4強對克羅地亞梅開二度，成為自1958年巴西球王比利以來，最年輕世盃4強起孖球員，並最終贏得世盃冠軍。

祖利安艾華利斯上季亦係曼城贏得聯賽、歐聯、英足盃「三冠王」成員之一，不過全季鋒頭盡歸隊友艾寧夏蘭特，暫時佢只係陪襯，想喺球會賽事獨當一面，上升到美斯嘅高度，仲要付出更大努力，博取哥迪奧拿信任先得。

●孫仔熱刺揸旗盼實現夢想

南韓隊長孫興民早已在熱刺證明自己，4度當選英超每月最佳、2021至22年球季英超金靴、英超累積攻入過百球、歐洲頂級賽事攻入超過200球，已經係公認嘅「亞洲天王」。

不過以「孫仔」成就，距離金球獎仍然遙不可及，除非佢能夠達成多項條件：1.協助多年無冠嘅熱刺贏得英超冠軍，2.個人再奪英超金靴甚至歐洲金靴、3.南韓國家隊在2026世盃取得令人信服演出。就近期所見，普斯迪高路領軍嘅熱刺，或有機會幫佢實現夢想。