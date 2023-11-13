香港馬術隊兩輪零罰分　勇奪全國學青會金牌

出戰廣西首屆全國學生(青年)運動會的中國香港馬術隊報捷，周一（13日）傳來喜訊，在場地障礙賽團體賽乙組奪得金牌，為港馬術隊首次於學青會贏得獎牌，為香港馬術運動寫下里程碑。

港隊在場地障礙賽團體賽乙組賽事中，與13隊來自全國各地的隊伍較量，四名馬術隊成員肖竣元（馬匹：Futricia Van Beek）、沈憶淇（馬匹：Alessi Z）、安呈赫（馬匹：Genial）、與俞欣然（馬匹：飛龍Geronimo）皆有超水準表現，團隊最終以兩輪總零罰分之佳績奪得金牌。

中國香港馬術總會會長利子厚表示：「看見一班少年騎手為中國香港馬術隊取得全國第一屆學生(青年)運動會場地障礙賽團體賽乙組金牌，讓我們感到十分興奮和感動，同時亦對香港的馬術發展充滿希望，衷心恭賀馬術隊成員安呈赫、沈憶淇、肖竣元及俞欣然，感謝他們為香港馬術運動付出努力。」

首度為香港披甲上陣的四位少年騎手表示，對於能夠為香港奪得獎牌感到無比興奮，肖竣元表示：「我很高興能代表中國香港贏得金牌，能夠有如此出色的表現，全賴教練的指導、家人的支持、中國香港馬術總會的協助，以及好拍檔Futricia Van Beek。」沈憶淇表示：「除了教練，我亦要感謝我的馬匹Alessi Z，牠的表現非常好，能夠帶領著我在比賽中有超水準表現。」安呈赫說：「很榮幸能夠在今次比賽贏得金牌，感謝中國香港馬術總會，多謝教練用心指導。」俞欣然亦表示：「很享受今次的比賽，全靠隊員一起努力不懈才贏得這面學青會馬術獎牌，多謝所有成就我們踏上頒獎台的各位！」

中國香港馬術隊是次共有十五對人馬組合出戰今屆學青會，參加盛裝舞步團體賽乙組、三項賽團體及個人賽以及場地障礙賽團體賽甲組及乙組，由資深中國香港馬術運動員梁巧翔擔任領隊。