香港隊　開操備戰鬥伊朗　安帥望複製亞運表現

備戰「2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事」的港隊，周一（13日）於將軍澳足球訓練中心，進行啟程前往伊朗前的最後一課操練。港隊今次有進攻好手艾華頓等主力落選，主教練莊恩安達臣他解釋是希望讓一班傷兵休養，留力應付主場對土庫曼的賽事，並希望能夠複製亞運的表現。

港隊11月國際賽期內將進行兩場世盃外賽事，其中周四（16日）將率先作客硬撼伊朗。足總周日（12日）公布23人決選名單，是日操練僅21人落球場練波，黃威僅在健身室獨自訓練，至於米高將直接前往伊朗與大軍會合。港隊進行緩步跑及傳接球等熱身訓練後，進行分隊對抗，操練進行約1個半小時。

安帥在收操後，解釋到今次選人決定，表示現時23人決選名單，主要是為應付作客伊朗，並分享到對今場大戰的期望：「今次有球員因家庭原因退隊，亦有球員有傷在身需要休息，嚟緊呢場波非常困難，伊朗係亞洲其中一支最強球隊，我認為呢組中冇乜球隊有能力喺伊朗身上搶到分，但我哋會力爭好成績。」港隊早前曾在亞運擊敗伊朗，安帥希望可以延續該場表現：「對住伊朗我哋知道唔會攞到太多控球權，就好似之前喺杭州咁，但我哋會努力去逼搶，嘗試壓縮對手用波嘅空間。」

有份入選初選名單的羅素，早前宣布退出港隊，安帥對他的決定表示尊重。曾幫助港隊取得亞洲盃決賽周資格的謝家強，現時正效力英格蘭低組別聯賽，安帥也提到今次國際賽期完結後，會主動聯絡這位港隊中堅，以了解他的近況，再決定會否邀請他參與12月的集訓。對於林衍廷（Fat gor）首次入選大港腳，安帥說一直有留意Fat gor的表現：「之前喺亞運我有機會同佢合作，佢係一位有好強鬥心嘅球員，呢啲係我哋需要嘅球員。」此外，安帥也主動提到祖連奴入籍情況：「佢仲等緊巴西當局嘅信件，如果到手嘅話，佢將好快攞到特區護照，睇下對土庫曼之前會唔會有驚喜。」

港隊在收操後，也舉行簡單儀式，歡迎首次入選大港腳決選名單的Fat gor，這位23歲標準流浪中場相信正是憑自己在亞運的表現，成功打動安帥：「今次狀態更好，加上我哋喺亞運打入4強，喺亞運隊中我喺適齡球員中，年紀算係較大，黎到大港腳，感覺係好唔同。」Fat gor在6月國際賽期曾出現在初選名單，雖然當時未能打入決選，但他透露安帥有叮囑他要繼續努力，包括希望他減輕體重。如今首次有機會為大港腳披甲，他表示：「如果有機會落場，就希望做到最好。」

流浪上周六（11日）於「高級組銀牌」遭東方淘汰，賽後Fat gor遭流浪總監李輝立批評表現欠佳，對此他表示不會在意：「希望專注喺球場上嘅表現，無論係Philip（李輝立）、流浪教練團或邊個批評我都好，只會代表佢哋係有留意到我，所以唔會介意，只想盡力做好本分，對得住自己就可以。」