PPV直播雙料娛樂 藍紅激鬥＋建龍飛馬撼康仁福建

甲一男籃聯賽本周三（15日）將上演兩場關鍵戰役，頭場由香港東方對南華，而尾場則有建龍飛馬火拚康仁福建。這是本季第3次上演紅藍大戰，對上兩次兩隊各勝一仗，來仗強強互撼為求爭取常規賽更佳位置，勢必掀起埋身肉搏。而飛馬於銀牌曾負福建，為求報復定將傾全力出擊。（on.cc東網周三晚上7時及8時40分提供按次收費PPV直播）

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東方於銀牌勝方賽以2分不敵南華，其後落到負方再遇，藍軍發威取回一仗，可謂各擅勝長。然而，東方接連受到傷兵困擾，基拔自銀牌決賽開始一直缺陣，而麥洛連及迪維拉在對晉裕一役亦倦勤，幸而眾華將「頂住」，軍容不整下仍拿得4連勝。至於南華上仗擊敗飛鷹，但朱亮的手感依然冰冷，且看周三賽事他能否及時回勇，這將成績勝負關鍵。

另外，建龍飛馬雖然曾於銀牌以8分之差不敵福建，但該仗福建由現不在陣中的鄭錦興搶得19分領軍致勝，如今人腳變動下，飛馬加入了外援亞理，攻力提升，他將與福建的李察士正面交鋒，由於兩軍實力旗鼓相當，為爭取打入前6機會，一定寸土必爭。