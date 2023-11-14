蓋帝斯首次對艾華士　滿貫爭5連勝

甲一男籃周二（14日）頭場由開季全勝的滿貫大戰漢友，滿貫今季人腳鼎盛，無論進攻或防守都有上佳表現，近4場勝仗場均淨贏38.3分，對現時1勝3負的漢友勢必火力全開，力爭5連勝。（港台電視32及on.cc東網周二晚上7時直播賽事）

滿貫上周迎來升班球隊晉裕，首節僅領先對手28：23，不過在第2節回復水準，籃底佔盡優勢，打出34：15大幅領先。滿貫美籍中鋒蓋帝斯半場前已提早「收工」，該戰僅上陣16分鐘，已有20分11籃板進帳。惠龍兒和張彬賢大部分時間代替蓋帝斯鎮守內線，兩人各取17及14分。

至於漢友開季錄得1勝3負，不過3場敗仗均來自「Big 4」球隊（南華、香港東方和永倫）。今場居港外援艾華士將首次與滿貫「巨無霸」蓋帝斯正面交鋒，此子上場對永倫面對強援柏斯防守下，仍有33分、17籃板進帳，而且漢友對香港東方和永倫平均負12分，差距不大，實力不容忽視。

滿貫近3戰未受考驗，全部得分破百取勝，上場更加全員有分落袋，點點開花。近期「綠軍」派出不同組合上陣加強磨合，球員之間默契有望愈來愈好，將為其他球隊帶來更大挑戰。對於下場對手，後衞吳松峻表示：「漢友是一隊機動性、執行力和團隊性比較強的球隊，我們會集中做好本分，不作任何比較，希望每場都拼命做足『鳥哥』（徐仲毅教練）的部署和要求，相信團隊，讓教練團在比賽更集中在調度上面，和對手鬥智。」

這位新兵亦期待與滿貫一起繼續進步：「每一場進步比勝負來得重要，有這種心態，到季後賽或附加賽我相信大家會在困難中彰顯到球隊韌性。」

尾場由另一支全勝球隊永倫對南青。「黃金戰士」在新援柏斯加盟後未逢敵手，下場對南青將爭取5連勝。南青上場險勝建龍飛馬，今季終於「開齋」，今場硬撼永倫，能否抵擋「三分雨」，值得留意。

永倫主力泰那對南華一戰足踝受傷，上場對漢友未有上陣，不過永倫攻勢未有削弱，射手何倚富手感火燙，三分球10中6，豪取全隊最高27分。永倫外援柏斯雖然得分下降，但其牽引力為射手們製造不少空間，上場全隊在外線22次起手命中11球，命中率達到50％。經過4場比賽，永倫默契漸入佳境，有效利用柏斯衝搶籃板策動攻勢，今場面對「全華班」的南青，相信會以他強攻籃底，盡快拉開比數。

南青開季連負南華、晉裕、滿貫和漢友，上場終憑關雋陶射入全場最高23分，以67：65絕殺建龍飛馬，取得今季首勝，士氣回升不少。南青今場如能阻止永倫大灑「三分雨」，有望收窄差距，期待他們再打士氣波。

甲一賽程

日期：11月14日

地點：灣仔修頓場館

時間：7：00pm 漢友 對 滿貫；8：40pm 南青 對 永倫

門票：60元，長者學生優惠票：40元