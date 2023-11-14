賽馬會菁英盃　港會以逸待勞再鬥大埔

「賽馬會菁英盃」A組周三（15日）上演獨腳戲，由港會鬥大埔。兩軍繼上月首循環再次相遇，雙方都相當熟悉對手踢法，加上今季賽事首次來到九龍灣公園舉行，球員在陌生環境下作賽，如何適應將成為一大挑戰，今場隨時會有意外戰果。（周三晚上8時開賽）

大埔月初於「高級組銀牌」僅負理文8強止步後，有超過一周時間休息以逸待勞。而「綠戰士」上月曾以2比1擊敗港會，今次再碰頭，主教練李志堅承認已更加了解對手。

堅Sir提醒球員避免受傷

「堅Sir」透露賽前曾嘗試透過康文署的智能康體服務預訂系統「SmartPLAY」，預訂九龍灣公園球場供球隊練波，惜未能成功；而今仗在陌生環境下踢夜波，「堅Sir」不忘提醒球員要特別小心：「我哋每場波都係靠一股拼勁，希望球員避免受傷前提下，去爭取勝利。」謝家榮及陳肇鈞兩位主力要為港隊出戰世盃外，今場齊齊缺陣，此外馬高斯山度士亦需要停賽。

咸美頓盼中止5場不勝

港會日前在聯賽擊敗晉峰重返勝軌，緊接周中出戰「賽馬會菁英盃」，與大埔再度正面交鋒，主教練東尼咸美頓（Tony）稱能終止5場不勝，必定能提升士氣，並交出更好表現。Tony又稱本季已曾與大埔交手，稱讚對方明顯較以往強大，預計球隊將會遇上不少困難：「之前喺友誼賽同『賽馬會菁英盃』都對過大埔，佢哋啲年輕球員真係踢得好好，實力比上季強好多，所以預咗呢場會面對好大挑戰。」