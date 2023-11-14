蔡再懃轟25分勇冠全場　滿貫挫漢友聯賽5連勝

香港籃球甲一籃球聯賽周二（14日）頭場，滿貫憑蔡再懃攻入全場最高25分，蓋帝斯錄得15分14籃板下，以83比70擊敗有艾華士取得22分的漢友，聯賽5戰全勝。

本仗前4戰全勝的滿貫，面對賽前錄得1勝3負的漢友，雖然有主力李琪輪休，但第1節憑狀態火熱的蔡再懃連取13分，仍以18比14取得領先，但另一主力蓋帝斯初段手感一般，8投僅2中，加上漢友的艾華士首節已攻入8分，令漢友僅落後16比21完第1節。

後備登場的歐陽維江第2節快攻得手後，再妙傳予惠龍兒籃底建功，拉開至30比22，不過鍾俊昇隨即回敬1球「and 1」，艾華士其後再添5分，追至30比30平手，但半場攻入18分蔡再懃搏得「and 1」，再助攻蕭瑋耀射入3分，滿貫完頭兩節領先40比36。

漢友換邊後嘗試加強壓逼，不過歐陽維江連取4分，葉俊傑拋投得手，蔡再懃乘勝追擊搏得「and 1」，滿貫愈戰愈勇，吳松峻於外線「發炮」，蔡再懃切入後助攻蓋帝斯得分，打出一段23比7的攻勢擴大領先，漢友僅憑鄺錦昌上籃「止血」，滿貫領先69比46進入最後1節。漢友第4節嘗試力追，一度把分差收窄至11分，但始終未能進一步追近，張偉康讀秒階段射入1球中距離後，代表滿貫12名球員皆有得分，最終滿貫以83比70擊敗漢友，聯賽5場全勝。

對上兩季因私人理由，未有出戰的朱浩雯，今場下半場攻入14分，全場有20分進帳，成為漢友尾段追分關鍵，他表示球隊上半場能一直緊逼滿貫，使自己對往後的戰績有一定信心：「我們今季跟『Top Four』（即滿貫、香港東方、南華及永倫）都交過手，相信大家信心都會有所增加，與其他隊伍周旋到底。」他又稱其他球隊實力皆明顯提升，球隊亦羅致外援艾華士，盼能衝擊更高排名。