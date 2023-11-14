永倫20分挫南青　豪取5連勝

甲一男籃聯賽周二（14日）尾場，開季全勝的永倫在泰那受傷缺陣下仍保持強勢，憑外援柏斯貢獻「雙雙」，以87：67擊敗南青，豪取5連勝。

上場險勝建龍飛馬取得今季首勝的南青，今場甫開戰由陳仲儒連得5分。對南華一戰足踝受傷的泰那今場繼續休戰，但永倫還有外援柏斯「擔大旗」，他在籃底搶6分，加上「雙槍」韓天次和何倚富轟入三分球，助永倫打出12：0攻勢。南青再有吳家麒和陳仲儒入三分球，但永倫亦有周迎堅連得4分，加上韓天次搶得進攻籃板遠投得手，助永倫首節以28：17領先。永倫在第2節中段收起柏斯，南青把握機會追分，雖有蕭俊傑單節取8分，但半場仍以34：48落後。

下半場，永倫的何倚富來一記急停三分，之後再助攻柏斯大力入樽，其後到連浩駿「and 1」加三分，拉開至59：36。南青的陳仲儒表現落力，連得4分，可惜他亦在此節累積4犯，暫時退下火線，南青再有徐澤成貢獻5分，此節與永倫拉成均勢，打出14：17，以48：65進入決勝節。

南青繼續緊纏永倫，蕭俊傑連續兩次剷籃得分，司徒偉傑更加在搶截後來一記「coast to coast」上籃，兩隊之後互有攻守，打出11：11至59：76。永倫之後有陳可鈐「and 1」，南青仍未放棄，李瑜豐連得6分，可惜未能挽回局勢，以67：87告負。

永倫的柏斯取得17分、14個籃板，另外何倚富和林俊達各得11分。南青今場表現不失禮，第2至4節每節僅輸3分，陳仲儒、蕭俊傑各取12分。