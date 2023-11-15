【有片】巴甲爭議　總監闖VAR房想打球證

VAR嘅出現原本係想減少誤判，但結果卻出現更多爭議，周一(13日)嘅巴甲聯賽出現罕見一幕，哥連泰斯作客對甘美奧一仗，客隊職員因為不滿VAR嘅執法，竟然即場衝去VAR房想打球證，幾名保安喺門口及時將佢制止。

爭標份子甘美奧主場對哥連泰斯，開波10分鐘有爭議事件，哥連泰斯前鋒喺龍門口被撞跌，但球證並冇示意犯規，引起客隊球員激烈投訴，甘美奧隨即反攻，哥連泰斯後衞般奴文迪斯飛鏟將對手踢跌，球證本來向佢出黃牌，但經VAR介入後，決定升級為紅牌。

哥連泰斯職球員對判決非常憤怒，總監兼前球員阿歷辛度紐尼斯怒火中燒，返入場館直闖VAR控制室，數名保安喺VAR房門外將佢阻住，阿歷辛度紐尼斯見到記者後，轉為走去質問拍攝嘅記者。呢場比賽哥連泰斯雖然早早踢少個，但最終都贏1比0。

阿歷辛度紐尼斯事後表示：「呢個係我對抗荒謬VAR嘅方法，VAR根本冇幫助現場球證，我哋仲要忍受呢啲犯錯幾耐？呢幾年球證委員會都換晒人，但錯誤仍然不斷發生，我唔係搵藉口，我做咗唔合適嘅行為，但更重要嘅係VAR球證更加唔合適，我哋只係想要公平。」