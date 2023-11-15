卡雲尼受傷　蘇亞雷斯獲重召鬥美斯

烏拉圭將於周五(17日)早上世界盃外圍賽作客有球王美斯助陣嘅阿根廷，由於前鋒卡雲尼受傷，主帥比爾沙重召另1位老牌射手蘇亞雷斯救亡，亦係呢位36歲老將相隔近1年，再次為國出征。由於闊別國際賽太耐，「哨牙蘇」話感覺好似首次入選一樣咁緊張，會好好享受比賽。

蘇亞雷斯自從上年12月世界盃決賽周結束後，一直冇入選國家隊，皆因今年5月接手帥印嘅比爾沙有意推行年輕化，令「哨牙蘇」受到冷落。不過，蘇亞雷斯近期狀態大勇，今季巴甲為甘美奧踢28場聯賽入14球，早前對保地花高，更加上演帽子戲法，加上卡雲尼受傷缺陣，比爾沙認為有需要重召蘇亞雷斯幫手。

蘇亞雷斯話：「我一直想重返國家隊，當知道入選後，覺得非常開心，家中3位小朋友都為我高興，依家心情既興奮又緊張，好似首次入選。」蘇亞雷斯明白比爾沙嘅年輕化政策，對球隊發展有利，唔強求每次都入選，只要有機會踢，就會好好享受。

蘇亞雷斯係烏拉圭國家隊史上最多入波球員，達到68球，比第2位卡雲尼多10球，烏拉圭嚟緊2場世界外對阿根廷、玻利維亞，「哨牙蘇」再望再刷新入球紀錄，其中對阿根廷，蘇亞雷斯同老友美斯將正面交鋒。